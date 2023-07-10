Team USA hoists their goalkeeper Matt Turner (1) in extra time in a penalty shootout during a CONCACAF Gold Cup semi-final soccer match against the Canada, Sunday, July 9, 2023, in Cincinnati. The United States advances. (AP Photo/Michael Conroy)
CONCACAF Gold Cup: USMNT beats Canada
Vehicles come to a standstill near a washed-out and flooded portion of the Palisades Parkway just beyond the traffic circle off the Bear Mountain Bridge, Sunday, July 9, 2023, in Orange County, N.Y. Heavy rain spawned extreme flooding in New York’s Hudson Valley that killed at least one person, swamped roadways and forced road closures on Sunday night, as much of the rest of the Northeast U.S. geared up for a major storm. (AP Photo/David Bauder)
Extreme flooding in New York’s Hudson Valley
FILE - An aurora borealis, also known as the northern lights, is seen in the night sky in the early morning hours of Monday, April 24, 2023, near Washtucna, Wash. A solar storm forecast for Thursday, July 13, is expected to give skygazers in more than a dozen American states a chance to glimpse the Northern Lights. (AP Photo/Ted S. Warren, File)
Northern Lights
This image released by Lionsgate shows Sabrina Wu as Deadeye, from left, Ashley Park as Audrey, Sherry Cola as Lolo, and Stephanie Hsu as Kat, in a scene from "Joy Ride." (Ed Araquel/Lionsgate via AP)
‘Joy Ride’ movie review
President Joe Biden waves as he walks down the steps of Air Force One at Stansted Airport in Stansted, England, Sunday, July 9, 2023. (AP Photo/Susan Walsh)
Biden arrives in UK

2023 American League by Team Draft Selections

By The Associated Press
 
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American League
Baltimore Orioles

1. (17) Enrique Bradfield Jr., OF, Vanderbilt.

2. (53) Mac Horvath, OF, North Carolina.

CBB. (63) Jackson Baumeister, RHP, Florida State.

Boston Red Sox

1. (14) Kyle Teel, C, Virginia.

2. (50) Nazzan Zanetello, SS, Christian Brothers College H.S., Mo.

Chicago White Sox

1. (15) Jacob Gonzalez, SS, Mississippi.

2. (51) Grant Taylor, RHP, LSU.

Cleveland Guardians

1. (23) Ralphy Velazquez, C, Huntington Beach H.S., Calif.

2. (58) Alex Clemmey, LHP, Bishop Hendricken School, R.I.

CBB. (62) Andrew Walters, RPH, Miami.

Detroit Tigers

1. (3) Max Clark, OF, Franklin H.S., Ind.

CBA. (37) Kevin McGonigle, SS, Monsignor Bonner H.S., Pa.

2. (45) Max Anderson, 2B, Nebraska.

Houston Astros

1. (28) Brice Matthews, SS, Nebraska.

2. (61) Alonzo Tredwell, RHP, UCLA.

Kansas City Royals

1. (8) Blake Mitchell, C, Sinton H.S., Texas.

2. (44) Blake Wolters, RHP, Mahomet-Seymour H.S, Ill.

CBB. (66) Carson Roccaforte, OF, Louisiana-Lafayette.

Los Angeles Angels

1. (11) Nolan Schanuel, 1B, FAU.

Minnesota Twins

1. (5) Walker Jenkins, OF, South Brunswick H.S., N.C.

CBA. (34) Charlee Soto, RHP, Reborn Christian Academy, Fla.

2. (49) Luke Keaschall, 2B, Arizona State.

New York Yankees

1. (26) George Lombard Jr., SS, Gulliver Prep School, Fla.

Oakland Athletics

1. (6) Jacob Wilson, SS, Grand Canyon.

CBA. (39) Myles Naylor, 3B, St Joan of Arc Catholic School, Ontario.

2. (41) Ryan Lasko, OF, Rutgers.

Seattle Mariners

1. (22) Colt Emerson, SS, John Glenn H.S., Ohio.

PPI. (29) Jonny Farmelo, OF, Westfield H.S., Va.

CBA. (30) Tai Peete, SS, Trinity Christian School, Ga.

2. (57) Ben Williamson, 3B, William and Mary.

Tampa Bay Rays

1. (19) Brayden Taylor, SS, TCU.

CBA. (31) Adrian Santana, SS, Doral Academy, Fla.

2. (55) Colton Ledbetter, OF, Mississippi State.

Texas Rangers

1. (4) Wyatt Langford, OF, Florida.

Toronto Blue Jays

1. (20) Arjun Nimmala, SS, Strawberry Crest H.S., Fla.

CBA/B-Competitive Balance picks; PPI-Prospect Promotion Incentive pick