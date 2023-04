LaVine anota 39; Bulls vencen a Raptors y enfrentarán a Heat

Click to copy

DeMar DeRozan, alero de los Bulls de Chicago, salta para encestar frente a O.G. Anunoby y Jakob Poeltl (19) de los Raptors de Toronto, el miércoles 12 de abril de 2023 (Nathan Denette/The Canadian Press via AP)

TORONTO (AP) — Diar DeRozan quería ausentarse de la escuela. A regañadientes, su padre le concedió el deseo.

La decisión fue correcta, y hay que gritarlo.

Zach LaVine anotó 39 puntos, DeMar DeRozan añadió 23 ante su equipo anterior y los Bulls de Chicago se sobrepusieron a un déficit de 19 unidades para vencer el miércoles 109-105 a los Raptors de Toronto en un partido del minitorneo de repechaje.

Diar, de 9 años, es hija de DeMar, y se robó el espectáculo con sus gritos desde el graderío, que se volvieron virales en las redes sociales y que habrían incidido en la gran reacción de los Bulls.

Resonaron cuando Toronto, el equipo anterior de su padre, ejecutaba tiros libres. Fueron tan fuertes que se volvieron un tema de conversación durante la transmisión de ESPN.

Y habrían desconcentrado lo suficiente a los Raptors.

“Mi hija me llamó el otro día, cuando estaba saliendo de la escuela y me dijo: ‘Papá, ¿puedo ir al partido en Toronto?’”, rememoró DeRozan. “Recuerdo que ella iba a todos los partidos en Toronto cuando era niña. Estuve a punto de decirle que no, porque está yendo a la escuela, pero siguió insistiendo en apoyarnos y le dije: ‘Está bien, puedes perderte un día de escuela y venir al partido’”.

“Me alegra haberlo hecho”, dijo DeRozan. “Le debo algo de dinero, seguro”.

Los Bulls visitarán el viernes al Heat de Miami por la oportunidad de obtener el octavo puesto de la Conferencia Este en los playoffs. De conseguirlo, chocarían en la primera ronda de la postemporada ante Giannis Antetokounmpo y los Bucks de Milwaukee.

Nikola Vucevic sumó 14 puntos y 13 rebotes por los Bulls, que perdían por 66-47 en el tercer periodo pero tomaron la ventaja al atinar cuatro de siete intentos de triple en el cuarto periodo. Chicago acertó tres de 19 disparos de larga distancia durante los primeros tres cuartos.

Fred VanVleet contabilizó 26 puntos y 12 rebotes, mientras que Pascal Siakam anotó 32 puntos, pero la temporada de Toronto terminó con una decepción mayúscula.

Los Raptors tuvieron una puntería desastrosa desde la línea de castigo. Convirtieron 18 de 36 tiros libres y fallaron seis intentos en el último periodo.