Honduras buscará lazos con China, se aleja de Taiwán

TEGUCIGALPA (AP) — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció el martes que buscará establecer relaciones diplomáticas con China, lo cual implicaría un rompimiento con Taiwán. El cambio deja a Taiwán reconocida por apenas 13 países, dentro de la inversión millonaria china para conseguir reconocimiento a su visión de “Una China”.

La mandataria señaló en su cuenta de Twitter que instruyó al canciller Eduardo Reina a iniciar las gestiones y añadió que con eso busca “expandir las fronteras con libertad en el concierto de las naciones del mundo”.

Castro había asegurado durante su campaña antes de las elecciones de 2021 que si ganaba la presidencia abriría relaciones de inmediato con el gigante asiático, pero su canciller matizó tres meses después esa postura.

En enero de 2022, Reina dijo a The Associated Press que establecer relaciones con China no era una prioridad y continuaría fortaleciendo sus lazos con Taiwán.

El funcionario añadió entonces que la relación con Taiwán, así como otras que pueda tener Honduras con los demás países, fueron analizadas en función del beneficio para el pueblo hondureño y en ese momento se concluyó que no había motivos para hacer cambios.

En Taipéi, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que había “expresado graves preocupaciones al gobierno hondureño. Nuestro país ha dejado claro a Honduras en muchas ocasiones que Taiwán es un socio cooperativo sincero y fiable para nuestros aliados. Se solicita a Honduras que lo considere con cuidado y no caiga en la trampa de China ni tome decisiones erróneas que dañen la amistad de largo plazo entre Taiwán y Honduras”.

El Ministerio de Exteriores convocó al embajador hondureño, Harold Burgos, según indicaron medios taiwaneses. Burgos dijo a la prensa que estaba a la espera de órdenes de su gobierno.

Beijing celebraba el comunicado de Honduras, según dijo en una conferencia de prensa diaria el vocero del Ministerio chino de Exteriores Wang Wen.

“El hecho de que 181 países en el mundo hayan establecido relaciones diplomáticas con China de acuerdo al principio de Una China demuestra plenamente que establecer relaciones diplomáticas con China es una decisión correcta alineada con la tendencia general de la evolución histórica y la tendencia de los tiempos”, afirmó Wang.

China reclama la autogobernada Taiwán como parte de su territorio, susceptible de ser controlada por la fuerza en caso necesario, y rechaza la mayoría de los contactos con los países que mantienen lazos formales con Taiwán. También amenaza con represalias a los países simplemente por aumentar sus contactos con las autoridades taiwanesas.

Cuando Lituania aumentó sus relaciones con Taipéi en octubre de 2021, China expulsó al embajador lituano, rebajó sus lazos diplomáticos y bloqueó el comercio con el país báltico de 2,7 millones de personas. Desde entonces, Lituania ha cerrado su embajada en Beijing y abierto una oficina comercial en Taiwán.

No estaba claro qué había llevado al gobierno hondureño a cambiar de parecer. Pero China, que está construyendo una enorme represa en Honduras, suele emplear el comercio y la inversión como incentivo, algo que ha hecho con éxito en Costa Rica, Panamá, El Salvador, Nicaragua y, más recientemente, naciones del sur del Pacífico como las Islas Salomon.

Taiwán proporciona expertos agrícolas, programas de formación profesional y otras formas de ayuda económica a sus cada vez menos socios diplomáticos formales.

Sin embargo, las limitaciones presupuestarias impuestas por una legislatura elegida de forma democrática le impiden hacer grandes dispendios en estadios deportivos, salas de conferencias y edificios gubernamentales como hace China.

La iniciativa multimillonaria china “Cinturón y Ruta” también ha ofrecido a los países en desarrollo puertos, ferrocarriles, centrales eléctricas y otra infraestructura financiada con préstamos a tasas de mercado.

Perder a Honduras dejaría a Taiwán con apenas 13 estados soberanos con lazos diplomáticos, como el Vaticano. En América Latina también tiene relaciones con Belize y Paraguay. La mayoría de sus demás socios son naciones insulares pequeñas y pobres en el Caribe y el Pacífico Sur.