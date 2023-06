McCartney: IA ayuda a crear “el último disco de los Beatles”

ARCHIVO - Paul McCartney y Nancy Shevell posan para la foto en el estreno de la película 'If These Walls Could Sing' en Londres, 12 de diciembre de 2022. Se ha utilizado inteligencia artificial para extraer la voz de John Lennon de una vieja cinta para crear "el último disco de los Beatles", dijo Paul McCartney el martes 13 de junio de 2023. McCartney, de 80 años, dijo a la BBC que se utilizó la tecnología para separar las voces de los Beatles de los sonidos de fondo durante la filmación de la serie documental del director Peter Jackson "The Beatles: Get Back". (Foto de Scott Garfitt/Invision/AP, File)