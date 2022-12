Acusan a Amar’e Stoudemire de golpear a una de sus hijas

Click to copy

MIAMI (AP) — Amar’e Stoudemire, exestrella de los Suns de Phoenix y Knicks de Nueva York, enfrenta un cargo de delito menor por agresión luego que supuestamente golpeó en el rostro a una de sus hijas adolescentes.

Los registros de la corte del condado Miami-Dade muestran que Stoudemire, de 40 años, fue arrestado el domingo y liberado tras pagar una fianza de 1.500 dólares con una orden judicial para mantenerse alejado de la hija.

Agentes de la policía de Miami no han respondido de momento a un mensaje telefónico de The Associated Press relacionado con el incidente.

Sin embargo, citando un reporte de la policía, el diario The Miami Herald indicó que Stoudemire golpeó a una de sus dos hijas adolescentes durante una discusión el sábado por la noche en su casa en Miami. El periódico indicó que el exjugador tiene dos hijas, de 14 y 17 años, pero el reporte no aclaró a cuál de las dos presuntamente golpeó.

De acuerdo con el diario, el exjugador de 2,10 metros (seis pies y 10 pulgadas) y 115 kilogramos (225 libras) confrontó a la menor y la acusó de faltarle el respeto a la madre del exbasquetbolista durante una llamada telefónica. Cuando ella lo negó, él le dijo: “Me estás respondiendo de nuevo” y la golpeó en la mandíbula, dejándola ensangrentada, detalló el reporte.

La adolescente contactó a su madre, la exesposa de Stoudemire, quien llegó al domicilio y recogió a las dos menores, a sus dos hermanos y llamó a la policía.

El reporte agregó que cuando los policías llegaron a su casa, Stoudemire les dijo que la adolescente llamó a su madre “porque estaba triste tras recibir una reprimenda por faltarle al respeto y mentir”. Posteriormente él recurrió a su derecho a guardar silencio.

Los registros de la corte no mencionan ningún abogado para Stoudemire, cuya página de Instagram muestra que ese sábado recibió su título de maestría de la Universidad de Miami.

Stoudemire jugó 15 temporadas en la NBA. Fue nombrado el Novato del Año tras la campaña 2002-03 tras ser seleccionado por los Suns en el draft. Tras pasar ocho años con Phoenix, los Suns lo enviaron a Nueva York, equipo con que jugó cinco años. Terminó su carrera de la NBA tras pasar una temporada con los Mavericks de Dallas y otra con el Heat de Miami antes de jugar en Israel. Se retiró en 2017.

En su carrera en la NBA, Stoudemire participó en cinco Juegos de Estrellas y promedió 18,9 puntos y 7,8 rebotes por partido.