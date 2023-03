Líder LGBTQ de Uganda advierte sobre ley contra homosexuales

Click to copy

Click to copy

KAMPALA, Uganda (AP) — Un destacado líder de la comunidad LGBTQ de Uganda se dijo el jueves preocupado por quedarse “sin hogar” y describió los angustiosos exhortos de otros como él que están preocupados por su seguridad luego de la aprobación de un nuevo y duro proyecto de ley contra los homosexuales.

“Me preocupa que me desalojen”, dijo Frank Mugisha, director del prohibido grupo de apoyo LGBTQ Sexual Minorities Uganda. “Me preocupa que me desalojen del lugar donde vivo, porque no tengo una propiedad. Podría quedarme sin hogar”.

La ley “me imposibilitará vivir en este país y trabajar en esto”, agregó.

Mugisha habló con The Associated Press en medio de la creciente presión de Naciones Unidas, Estados Unidos y otros que instan al presidente Yoweri Museveni a bloquear la ley aprobada por los legisladores el martes.

El proyecto de ley prescribe la pena de muerte para el delito de “homosexualidad agravada” y cadena perpetua para la “homosexualidad”. La homosexualidad agravada se define como casos de relaciones sexuales que involucran a personas infectadas con el VIH, así como a menores y otras categorías de personas vulnerables. Se proponen penas de cárcel de hasta 20 años para quienes defiendan o promuevan los derechos de las personas LGBTQ.

ADVERTISEMENT

Quien sea condenado por “intento de homosexualidad agravada” puede ser encarcelado por 14 años y el delito de “intento de homosexualidad” se castiga con hasta 10 años, según el proyecto de ley.

No queda claro cuándo Museveni notificará a la legislatura sobre sus intenciones respecto al proyecto de ley. A veces se toma su tiempo antes de firmar proyectos de ley. Ha condenado la homosexualidad a lo largo de los años y recientemente acusó a naciones occidentales no identificadas de “tratar de imponer sus prácticas a otras personas”.