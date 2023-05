Molly Manning Walker causa sensación en Cannes con “How to Have Sex”

Molly Manning Walker posa para un retrato para promover la película “How to Have Sex” en la 76a edición del Festival de Cine de Cannes en el sur de Francia el 21 de mayo de 2023. (Foto Scott Garfitt/Invision/AP)

Molly Manning Walker posa para un retrato para promover la película “How to Have Sex” en la 76a edición del Festival de Cine de Cannes en el sur de Francia el 21 de mayo de 2023. (Foto Scott Garfitt/Invision/AP)

CANNES, France (AP) — Molly Manning Walker todavía tenía los ojos llorosos después de seis meses en la sala de edición donde se apresuraba a terminar su primer largometraje cuando llegó al Festival de Cine de Cannes.

“Es bueno tener una fecha límite”, dijo Walker, de 29 años, mientras tomaba un espresso. “Trabajo mejor con el caos”.

Seis semanas antes, Walker acababa de bajarse del metro en Londres cuando su productor, una persona normalmente tranquila, la llamó gritando: “¿Dónde has estado? ¡Entramos a Cannes!”.

La noticia inició quizás las seis semanas más surrealistas de la vida de Walker. Comenzó una carrera precipitada para terminar la película y no se detuvo hasta 48 horas antes de que Walker arribara a Cannes con su debut cinematográfico, “How to Have Sex”. Se estrenó en la sección Un Certain Regard del festival y ganó su máximo galardón la semana pasada.

Prepararse para Cannes rara vez es un proceso relajado, incluso para los cineastas más veteranos. A menudo se necesitan más ediciones, mezclas de sonido u otros ajustes de última hora. También implica juntas de ventas. Preparativos para enfrentar a un batallón de periodistas internacionales. Y luego está la presión inminente de una de las alfombras rojas más famosas del mundo.

“Todos los ejecutivos decían: ‘¿Pero llevarás puesto?’”, Dice Walker, riéndose. ”¡Estoy terminando la película!”.

El torbellino puede ser desconcertante y emocionante para los recién llegados. Por mucho que las estrellas dominen la alfombra roja y los cineastas de renombre desfilen por su famosa escalinata, Cannes, ha sido año tras año, posiblemente el escenario más grande para que surjan nuevos talentos de dirección. Hace casi 50 años, fue Martin Scorsese. El año pasado, Charlotte Wells debutó como una de las principales voces nuevas con su filme “Aftersun”.

Este año, Walker se encuentra entre las nuevas cineastas más prometedoras de Cannes. “How to Have Sex” es un drama vívido sobre la joven Tara (Mia McKenna-Bruce, quien también es una revelación). Tara viaja a sus 16 años con sus mejores amigas (Lara Peake, Enva Lewis) de Inglaterra a Creta para unas vacaciones de primavera. Al igual que muchos protagonistas masculinos antes que ella, quiere perder su virginidad.

Pero mientras “How to Have Sex” detalla el hedonismo de los adolescentes de fiesta en unas vacaciones por Europa con música electrónica, también aborda el sexo joven de manera mucho más honesta e inquietante que cualquier película similar sobre el paso a la edad adulta. Pocas cosas son blanco y negro en las experiencias de Tara, que son borrachas, desconcertantes, aislantes y devastadoras.

Para Walker, es una historia profundamente personal que en parte se basa en sus propias experiencias, sobre las cuales es valientemente franca.

“Me agredieron (sexualmente) cuando tenía 16 años cuando salí a beber en Londres”, dice. “Parte de por qué lo hice fue para hablar de eso y hablar de cómo no se habla de eso... Si tantas personas lo han experimentado, deberíamos hablar de ello abiertamente”.

Walker creció en Londres y se dedicó por primera vez al cine al documentar la banda punk de su hermano mayor. Sus padres querían ser cineastas y todavía lo hacen. Ver que sus películas no se hacían, dice, le dio impulso. “Es toda mi vida”, dice Walker sobre el cine.

De adolescente realizó viajes como el de “How to Have Sex”, a Mallorca e Ibiza. Si bien Walker los recuerda con cariño (“Tengo unas fotos increíbles”), empezó a cuestionarse algunas de las cosas que vio. Después de que su corto “Good Thanks, You?” llegó a la Semana de la Crítica de Cannes durante la edición virtual del festival en 2020, escribió un guion de 50 páginas, dejando mucho espacio para la improvisación.

Walker hizo de la autenticidad una prioridad. Antes de filmar, realizó talleres en todo el Reino Unido con chicas de 16 años y chicos un poco mayores para preguntarles sobre sexo y sus interpretaciones de lo que había escrito.

“Todo, desde qué música te gusta, qué películas estás viendo hasta cuál es tu concepto de consentimiento”, dice Walker. “Diríamos, ‘Aquí hay una escena de la película. ¿Qué te parece eso?’ Y ninguno de ellos lo reconoció como agresión (sexual)”.

Después de pasar meses recaudando dinero, Walker filmó “How to Have Sex” en Grecia. Algunos de los días más desafiantes llegaron de inmediato. El segundo día requirió cientos de extras. Walker estaba vomitando en el set.

“Día tres, decidí que o me enfermaría y estaría muy ansiosa durante todo el rodaje, o tenía que disfrutar este proceso”, dice. “Y logré encender un interruptor en mi cabeza”.

“Honestamente, pasé el mejor momento de mi vida”, continúa Walker. “No sé si eso es una combinación de factores. Estás en una isla griega, con un equipo realmente joven, en una ciudad fiestera. No sé si es eso o si es tu primera película. Pero lo haría de nuevo en un santiamén”.

Cannes, en el sur de Francia, es a su vez un destino de vacaciones de verano glamoroso. “How to Have Sex” reunió a un grupo de 30 actores, miembros del equipo y productores que descendieron ansiosos por festejar juntos nuevamente.

Aun así, Walker tenía muchas obligaciones que atender. Un día de entrevistas. Reuniones con agentes de ventas. Una proyección de prueba a la 1 a. m. la noche anterior a su estreno en el Teatro Debussy. Walker estaba preocupada por la mezcla de sonido que acababa de completar y se preguntaba qué se podría hacer para cambiar algo en medio de la noche.

“Yo estaba como ’¿Qué pasa si no es bueno? ¿Qué pasa si algo anda mal? Walker dice, riendo. “Mi mamá dijo: ‘No te preocupes, no es tu problema’. Yo dije: ‘Creo que es mi problema’”.

Pero estaba resuelta, como en Grecia, a disfrutar el momento. “Puede que no vuelva a aparecer”, se encogió de hombros.

El gran día llegó: el estreno, una sesión fotográfica, el desfile por la alfombra roja. Dentro del Debussy, cuando aparecieron los créditos finales, hubo un cálido aplauso, pero no la respuesta que Walker esperaba.

“Pensé: ‘¡Oh!, les gusta, pero no les encanta’”, dijo Walker más tarde esa noche. “Entonces se encendieron las luces y todos se pusieron de pie”.

La ovación continuó de pie durante ocho minutos. El director del festival, Thierry Fremaux, giró hacia Walker, boquiabierto. “Mira”, dijo, señalando a la multitud, “tú hiciste esto”.

Walker se había impuesto la regla de no leer reseñas hasta el día siguiente. Sin embargo, no necesitaba preocuparse; eran delirantes. Variety lo calificó como un “debut fresco y llamativo”. Antes de ir a la pista de baile esa noche en una fiesta de la película junto a la playa, Walker se tomó un momento para reflexionar sobre lo que había pasado.

“Todo es realmente extraño, para ser honesta, especialmente cuando has estado editando en una habitación oscura durante seis meses y de repente te lanzan a este mundo muy extraño”, dijo. “Se siente como si hubiera estado en 12 bodas seguidas”.

En ningún momento, sin embargo, Walker pareció abrumada por la experiencia. Parecía completamente lista y completamente presente. Ver a las mujeres conectarse con la película, dijo, había sido gratificante. Pero el momento en que se sintió más emocionada no fue en la celebración posterior. Fue justo antes de que se proyectara su película.

“Sentí que llegar a ese punto era lo real”.

___

Jake Coyle está en Twitter como: http://twitter.com/jakecoyleAP