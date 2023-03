Hipótesis sobre COVID-19 se disparan tras un nuevo reporte

ARCHIVO - Jeringas con vacunas se preparan en el centro médico L.A. Care and Blue Shield of California Promise Health Plans' Community Resource Center, donde se ofrecían vacunas gratuitas de gripe y COVID-19, el 28 de octubre de 2022 en Lynwood, Los orígenes del COVID-19 seguían siendo difusos. Tres años después del inicio de la pandemia, aún no estaba claro si el coronavirus que provoca la enfermedad salió de un laboratorio o llegó al ser humano desde un animal. (AP Foto/Mark J. Terrill, Archivo)