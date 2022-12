Derbez es un experto en detectar risas ocultas

This image released by Prime Video, Ricardo Pérez en una escena de la quinta temporada de "LOL México". (Prime Video vía AP)

This image released by Prime Video, Ricardo Pérez en una escena de la quinta temporada de "LOL México". (Prime Video vía AP)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Eugenio Derbez ha desarrollado un ojo clínico para detectar risas ocultas gracias al concurso de comedia “LOL México” en el que están permitidos los chistes y bromas más alocados, incluso subidos de tono, pero en el que los cómicos participantes no pueden reír.

En la quinta temporada, cuyos primeros dos capítulos se estrenan este viernes en la plataforma de streaming Prime Video, Derbez está armado con 50 cámaras para encontrar hasta la más pequeña risita y también tiene asistentes que vigilan a los concursantes. El único lugar donde no hay cámaras, dice, es el baño.

La regla principal sigue siendo la misma, quienes se rían serán expulsados y quien logre permanecer en la casa LOL por seis horas sin reír se lleva un cuantioso premio que será donado a una causa benéfica.

Los concursantes son grandes perdedores de las temporadas anteriores, cómicos muy famosos, favoritos del público que merecían una segunda oportunidad: Capi Pérez, Liliana Arriaga “La Chupitos”, El Diablito, Slobotzky, Ricardo Pérez, Ricardo Peralta, Juan Carlos “El Borrego” Nava e Isabel Fernández.

El programa es la adaptación del “Dokyumentaru” del comediante japonés Hitoshi Matsumoto lanzado en 2016, pero como ha pasado con el sushi tropicalizado en México, con ingredientes como mango y aguacate, la versión local de LOL (cuyas iniciales significan ‘Last One Laughing’ o el último en reír) ha sido bien recibida en el mundo y desde su estreno en 2018 ha llevado a otras adaptaciones en países como Brasil, Australia, España e Italia.

“Ha sido una sorpresa, yo no esperaba que fuera a ser tan exitoso el proyecto de ‘LOL’ porque desde el principio siempre lo dije y siempre estuve muy consciente de que era un experimento, es un experimento social”, dijo Derbez en entrevista por videollamada desde Los Angeles.

“Tener un espacio donde puedas decir lo que quieras hablar de lo que quieras, con esta libertad en donde no hay censura, en donde se te permite decir cualquier cosa, creo que es muy refrescante tanto para el comediante como para el público, que sepan que aquí todo se vale y yo creo que esa es una de las razones por las que LOL ya está en su quinta temporada”, agregó.

Las cosas se salen de control muy rápido en el primer capítulo, donde hay simulación de sexo, una quinceañera, luchadores y tragos de tequila. Definitivamente, es un programa con clasificación para adultos.

“Siempre lo he dicho, si son demasiado cerrados o hay cosas que les pueden llegar a molestar no lo vean porque en LOL todo se vale”, recalcó Derbez.

En esta ocasión destaca la participación de dos concursantes femeninas La Chupitos y Fernández. Derbez reconoció que en la comedia las mujeres todavía son minoría.

“Isabel y La Chupitos hicieron una muy buena representación, las dos son maravillosas y ahora sí vienen por todo, vienen con la intención de llevarse el premio”, señaló.

Pero lo que fue definitivamente diferente en esta temporada es que en vez de risas contenidas quienes no pudieron controlarse terminaron riendo bastante.

“No dejaron de proponer ni un segundo y lo vas a ver porque las risas que provocaron son francas”, dijo Derbez. “Nada más se lograba una sonrisa, aquí vas a ver varias carcajadas, es muy divertido para la gente ver cómo se rompen con un chiste”.

No es extraño que cómicos dentro y fuera de México den de qué hablar por chistes fuera de lugar sobre situaciones sensibles para los afectados. Para Derbez es difícil navegar entre la cultura de la cancelación y a la vez respetar límites que no deben sobrepasarse.

“Amerita un largo debate... Ahora siento que todo mundo se ofende con muchísimas cosas”, dijo. “Me queda claro que hay chistes que no se deben de decir y que son ofensivos o que pueden llegar a lastimar y eso tampoco se vale, pero esa línea es muy delgada y es una línea también muy subjetiva”, planteó.

Como ejemplo recordó que su madre, la actriz Silvia Derbez, falleció de cáncer, pero a él no le ofendería escuchar un chiste sobre una mujer con esa enfermedad, aunque es consciente de que si un día cuenta un chiste sobre borrachos podría ofender a alguien con un alcohólico en su familia.

“Te lo juro que no lo relaciono con mi mamá, para mí es un chiste y se acabó, pero hay gente que se ofende muy fácilmente y ahí es donde la línea es muy delgada y la puedes cruzar en cualquier momento”, dijo.

Derbez tuvo en vilo a sus fans este año cuando se dio a conocer que sufrió un accidente jugando con un set de realidad virtual por el que se fracturó el hombro a finales de agosto. Todavía sigue en recuperación.

“Estoy bastante bien, estoy creo que mejor de lo que el doctor esperaba, mejor de lo que yo pensaba, pero todavía un poquito frustrado porque estoy todavía muy lejos de tener el movimiento que tenía antes en el brazo”, dijo. “Dependerá de mi fisioterapia a ver hasta dónde lo llevo, pero voy bastante bien estoy contento con lo que llevo avanzado”.

El accidente llevó a que Derbez se perdiera el estreno del filme “Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe” (“Aristóteles y Dante descubren los secretos del Universo”), basado en el libro homónimo de Benjamín Alire Sáenz, en el Festival Internacional de Cine de Toronto a comienzos de septiembre.

La película de Aitch Alberto se desarrolla en El Paso en 1987 y cuenta la historia de dos adolescentes mexico-estadounidenses. Derbez, Eva Longoria, Max Pelayo, Reese Gonzales, Luna Blaise, Isabella Gomez y Kevin Alejandro actúan en el filme coproducido, entre otros, por Derbez y Lin-Manuel Miranda. Derbez dijo que estará yendo a los próximos festivales donde se presente. Y por ahora ya no ve igual los sets de realidad virtual.

“Es peligrosísimo, no sabes la cantidad de casos que llegan a los hospitales, me enteré ahora que estuve con el doctor... Muchísimos casos de realidad virtual”, señaló.