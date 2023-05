Aerosmith anuncia gira de despedida

Click to copy

ARCHIVO - Tom Hamilton, de izquierda a derecha, Steven Tyler, Joe Perry, John Douglas y Brad Whitford de Aerosmith, durante su presentación el 8 de septiembre de 2022 en el Fenway Park de Boston. Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como astros del rock, anunció la banda el lunes 1 de mayo de 2023. Su gira de despedida se titula "Peace Out" y comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. (Foto Winslow Townson/Invision/AP, archivo)

LOS ANGELES (AP) — Aerosmith estará de gira por última vez para celebrar sus más de 50 años como astros del rock.

La banda integrante del Salón de la Fama del Rock & Roll anunció el lunes las fechas de su gira de despedida llamada “Peace Out” que comenzará el 2 de septiembre en Filadelfia. La gira con 40 fechas incluye una parada en la ciudad donde se originó la banda, Boston, en la víspera de Año Nuevo. Su última fecha programada es el 26 de enero en Montreal.

“Creo que ya es hora”, dijo el guitarrista Joe Perry en una entrevista con The Associated Press.

Perry dijo que el grupo, que incluye al vocalista Steven Tyler, el bajista Tom Hamilton, el baterista Joey Kramer y el guitarrista Brad Whitford, aprendió de la puesta en escena y la producción de su reciente residencia en Las Vegas.

Perry cree que este es el momento de decir adiós, especialmente porque todos los miembros fundadores de la banda tienen más de 70 años. Tyler, de 75 años, es el mayor del grupo.

“Es una especie de oportunidad para celebrar los 50 años que hemos estado aquí”, dijo Perry. “Nunca se sabe cuánto tiempo más estarán todos saludables para hacer esto … Ha pasado tiempo desde que hicimos una gira real. Hicimos esa serie de conciertos en Las Vegas, lo cual fue genial. Fue divertido, pero (estamos) un poco ansiosos por volver a la carretera”.

Tyler y Perry dijeron que la banda espera adentrarse en su extenso catálogo de clásicos del rock, que incluye éxitos como “Crazy”, “Janie’s Got a Gun” y “Livin’ on the Edge”.

A lo largo de los años, Aerosmith, que se fundó en 1970, ha ganado cuatro premios Grammy. La banda rompió fronteras al mezclar rock y hip hop con su épica colaboración con Run-DMC para “Walk This Way”.

Aerosmith se presentó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en 2001 e incluso tuvo su propia atracción en el parque de diversiones Disney World en Florida en 1999 y después en París con el lanzamiento de la atracción “Rock ‘n’ Roller Coaster Starring Aerosmith”.

“Vamos a abrir la caja de Pandora por última vez para presentarles a nuestros fanáticos la gira Peace Out”, dijo Tyler en un comunicado enviado a AP. Su referencia a la caja de Pandora es un juego de palabras con “Pandora’s Box”, una recopilación de tres discos que lanzó Aerosmith en 1991 la cual incluye la producción de la banda desde la década de 1970 hasta principios de la de 1980.

“Los vemos ahí y estén al pendiente, pues vamos a sacar todos los juguetes del ático. Prepárate”, agregó Tyler.

La banda dijo que Kramer decidió no participar en las fechas de la próxima gira. Todavía es parte del grupo, pero el baterista ha estado de licencia para “centrar su atención en su familia y su salud” desde su residencia en Las Vegas del año pasado. El baterista John Douglas seguirá tocando en su lugar.

Perry llamó a Kramer su hermano. La banda dijo que su “presencia legendaria detrás de la batería será extrañada”.

Antes de que termine la gira de 40 fechas, Perry dijo que se podrían agregar otras ciudades a nivel nacional e internacional.

“Es la última gira de despedida, pero tengo la sensación de que continuará por un tiempo”, dijo. “No sé cuántas veces volveremos a las mismas ciudades. Es muy posible que sea la última vez”.