Hamilton espera firmar nuevo contrato con Mercedes en las próximas semanas

By Jerome Pugmire

MÓNACO (AP) — Lewis Hamilton dijo que no ha tenido acercamientos de parte de Ferrari y espera a que se concrete una extensión de contrato con Mercedes “en las próximas semanas”.

El siete veces campeón de la Fórmula Uno está bajo un contrato de un año con Mercedes, y recientes reportes han mencionado que Hamilton podría irse a Ferrari. Pero el británico de 38 años dijo en el Gran Premio de Mónaco que no han existido conversaciones con Ferrari y que sus representantes se encuentra negociando con Toto Wolff, director del equipo Mercedes.

“Por lo general, siempre habrá especulaciones durante las negociaciones de contrato”, dijo Hamilton. “Mi equipo trabaja estrechamente tras bastidores con Toto. Estamos cerca de tener listo el contrato”.

Hamilton, dueño de los récords de la F1 con sus 103 victorias en grandes premios y 103 poles, respondió a una pregunta sobre cuándo podría firmar el contrato.

“Eso es lo que estamos trabajando, así que posiblemente sean las próximas semanas”, dijo. “Cuento con un gran equipo a mis espaldas haciendo todo el trabajo”.

Hamilton agregó que siente un gran alivio de que ya no sea él quien asuma sus propias negociaciones.

“Teniendo a un equipo enfocado en eso para que yo pueda solamente realizar mi trabajo, me coloca en una mejor posición que antes”, dijo. “Porque recuerdo que antes yo solía hacer las negociaciones por mí propia cuenta, y era algo muy estresante”.

Hamilton no ganó ni una sola carrera el año pasado por primera vez en su trayectoria en la F1 desde 2007, y todavía no ha ganado en lo que va de esta temporada. Sin embargo, cree que Mercedes puede darle vuelta a su situación, además insistió que las recientes actuaciones no sopesan en su decisión de continuar en el equipo.

Por otro lado, Frédéric Vasseur, director de la escudería Ferrari, también descartó los rumores sobre un acercamiento con Hamilton respecto a la posible llegada a su equipo el próximo año.

Charles Leclerc, piloto de Ferrari, y compañero de equipo del español Carlos Sainz Jr., fue preguntado sobre si le gustaría tener a Hamilton como compañero de equipo.

“Si digo que ‘sí’, me imagino que estará en los titulares de todos los diarios”, dijo Leclerc. “Lewis es un piloto increíble, ha logrado muchos éxitos en este deporte, así que creo que cualquiera en la parrilla le encantaría tener a Lewis como compañero, ya que todos aprenderían de él”.

“Me siento contento donde estoy, y la relación con Carlos ha sido muy buena”, añadió.