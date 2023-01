Publicarán libro del secretario personal de Benedicto XVI

VATICANO (AP) — El secretario personal del papa emérito Benedicto XVI ha escrito un libro cuya editorial dijo el lunes contará la verdad sobre las “flagrantes calumnias”, “maniobras oscuras”, misterios y escándalos que mancharon la reputación de un pontífice más conocido por su histórica renuncia.

El texto “Nothing but the Truth: My Life Beside Pope Benedict XVI” (Sólo la verdad: Mi vida al lado del papa Benedicto XVI), del arzobispo Georg Gaenswein, será puesto este mes a la venta por la editorial Piemme de la gigante matriz italiana Mondadori, según un comunicado.

Benedicto XVI falleció el sábado a los 95 años y su cuerpo era mostrado el lunes en la basílica de San Pedro. El papa Francisco encabezará el jueves el funeral del papa emérito.

El sacerdote alemán Gaenswein, de 66 años, estuvo casi tres décadas al lado de Benedicto XVI, primero como colaborador del otrora cardenal Joseph Ratzinger en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe y a partir de 2003 como su secretario personal.

Gaenswein siguió como secretario a su jefe hasta el Palacio Apostólico cuando Ratzinger fue elegido papa en 2005. Y en una de las imágenes más memorables del último día de Benedicto XVI como pontífice el 28 de febrero de 2013, Gaenswein lloró cuando el papa se despedía y caminaba por los pasillos decorados con pinturas en el Vaticano.

Siguó siendo guardián, confidente y protector de Benedicto XVI durante una década de retiro al tiempo de fingir hasta fecha reciente como prefecto de la Casa Pontificia de Francisco.

Gaenswein efectuó el miércoles pasado la unción de los enfermos en el día en que se deterioró la salud de Benedicto XVI y fue él quien llamó el sábado a Francisco para comunicarle el fallecimiento del papa emérito.

Según Piemme, el libro de Gaenswein contiene “un testimonio personal sobre la grandeza de un hombre apacible, un fino erudito, un cardenal y un papa que marcó la historia de nuestra época”.

Pero señaló que el libro también contiene relatos de primera mano que podrían corregir algunos aspectos “mal entendidos” del pontificado así como maquinaciones del Vaticano.

“Hoy, tras la muerte del papa emérito, ha llegado la hora para que el actual prefecto de la Casa Pontificia cuente su propia verdad sobre las flagrantes calumnias y maniobras oscuras que han intentado en vano cernir sombras sobre el magisterio y acciones del pontífice alemán”, según el comunicado.

El relato de Gaenswein “finalmente hará que se conozca la verdadera cara de uno de los más grandes protagonistas de las últimas décadas, denigrado injustamente muy a menudo por sus detractores como el ‘Cardenal Panzer’ o el ‘Rottweiler de Dios’”, dijo la editorial en referencia a algunos apodos difundidos por la prensa y dedicados a Benedicto XVI por sus tendencias conservadoras y doctrinarias.