Las nominadas a mejor actriz de reparto en los Oscar

Esta combinación de fotografías muestra a las nominadas a mejor actriz de reparto de los Premios de la Academia, de izquierda a derecha, Angela Bassett en "Black Panther: Wakanda Forever", Hong Chau en "The Whale", Kerry Condon en "The Banshees of Inisherin", Jamie Lee Curtis en "Everything Everywhere All at Once", y Stephanie Hsu en "Everything Everywhere All at Once". (Disney/A24/Searchlight/A24/A24 vía AP)

LOS ANGELES (AP) — Todas, a excepción de Angela Bassett, son nominadas primerizas a los Oscar en la categoría de mejor actriz de reparto, e incluso ella tiene algo que la distingue como pionera. Las actrices nominadas tienen mucha experiencia, de Jamie Lee Curtis a Stephanie Hsu, Kerry Condon y Hong Chau, lo que demuestra que los momentos revelación no son territorio exclusivo de las jóvenes

Todas serán celebradas durante la ceremonia de los Premios de la Academia del domingo, en vivo por ABC a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT). Y todavía hay tiempo para ponerse al día con sus actuaciones antes de la ceremonia.

A continuación, algunos datos sobre las candidatas de esteaño.

ANGELA BASSETT

Han pasado 29 años desde la última nominación al Oscar de Angela Bassett, por interpretar a Tina Turner en “What’s Love Got to Do With It” (“Tina”), y aunque su nominación por “Black Panther: Wakanda Forever” (“Black Panther: Wakanda por siempre”) era muy esperada, todavía tuvo un profundo efecto en ella.

“Literalmente estoy sentada aquí sosteniendo mi cabeza y mi corazón”, dijo la mañana de la nominación a The Associated Press. “Estoy emocionada, estoy agradecida, estoy nerviosa. Voy a tener que empezar a escribir un diario”. Su personaje, la reina Ramonda, dijo, “es un reflejo de lo que las madres han estado haciendo desde siempre, y también una representación de lo que las madres negras han estado haciendo: mantener unidas a las familias. Conservar recuerdos, conservar la sabiduría... Eso es lo que intenta hacer a pesar del trauma que ella misma ha experimentado”.

Su fallecido compañero de reparto Chadwick Boseman siempre ha estado en su mente.

“Este momento ha sido tan especial. Ha sido un punto destacado de mi carrera”, dijo. “Definitivamente la desató”.

Bassett ya hizo historia, pues su nominación al Oscar es la primera para Marvel en una categoría de actuación. Y por mucho tiempo sonó como la favorita en la categoría.

Edad: 64 años.

Otros premios destacados: Globo de Oro, Critics Choice, Premios Image.

HONG CHAU

En “The Whale” (“La ballena”) de Darren Aronofsky, Hong Chau interpreta a la mejor amiga y enfermera de un obeso profesor de universidad recluso, a quien da vida Brendan Fraser, ella es su visitante más habitual y cuidadora asertiva. Lo empuja desesperadamente, sin sentimentalismos, para tratar de que esté más saludable, para que se preocupe por sí mismo.

“Supongo que empiezo a soñar con un personaje”, dijo Chau a AP sobre su proceso. “Empiezo a ver destellos de algo en mi cabeza mientras leo un guion en términos de su apariencia, la cadencia de su discurso”.

En “The Whale” Chau pidió que su personaje tuviera tatuajes.

“Realmente no los ves en la película para nada”, dijo. “Pero todas las mañanas me sentaba y me tatuaba los dos brazos y la nuca. No creo que otra producción haría eso”.

Edad: 43

KERRY CONDON

La Siobhán de Kerry Condon ocupa un espacio importante en “The Banshees of Inisherin” (“Los espíritus de la isla”), como una especie de voz de la razón entre los amigos en guerra Pádraic (Colin Farrell) y Colm (Brendan Gleeson). Y en algún momento durante el lío, ella se da cuenta de cómo quiere pasar el resto de sus días, y no es con los hombres “malditamente aburridos” de Inisherin.

“Traté de jugar con la idea de alguien que oculta cómo se siente realmente, y ese sentimiento de depresión en el que sientes que estás al borde de las lágrimas, pero lo ocultas a todo el mundo”, dijo en una entrevista con IndieWire.

Al aceptar su premio BAFTA, Condon dijo que las obras de Martin McDonagh la hacen sentir orgullosa de ser una mujer irlandesa. McDonagh le dio a Condon su primer papel importante a los 18 años en la obra de teatro “The Lieutenant of Inishmore” (“El teniente de Inishmore”) y luego, en 2009, protagonizó “The Cripple of Inishmaan”. McDonagh dijo a AP que Condon es “la mejor actriz que he conocido”.

Edad: 40

Otros premios destacados: BAFTA

STEPHANIE HSU

Stephanie Hsu era una veterana de Broadway con algunos créditos en televisión cuando trabajó con el dúo de escritores y directores de Daniel Kwan y Daniel Scheinert para un episodio de la serie de comedia “Nora From Queens”. Después de esa experiencia, dijo, los siguió a Los Ángeles y poco después le contaron sobre su idea de “Everything Everywhere All At Once” (“Todo en todas partes al mismo tiempo”), en la que interpreta a la hija de Michelle Yeoh y la villana Jobu.

“La película es muy especial porque no podíamos esperar que esto sucediera, así que pudimos simplemente arrojar pintura a la pared”, dijo Hsu a AP. “Vino de un lugar muy crudo con cero expectativas, solo tratábamos de contar la historia de la manera más profunda y honesta posible”.

Agregó: “Esta película, de muchas maneras, encarna lo que amo hacer como artista. Así que se siente como el apretón de manos más honesto que pude tener con Hollywood”.

Edad: 32

Otros premios destacados: Premio Independent Spirit a artista revelación.

JAMIE LEE CURTIS

Jamie Lee Curtis casi se había resignado a la idea de que no iba a ser nominada a un Oscar en su carrera. Estaba tan sorprendida al escuchar su nombre, que ni siquiera se dio cuenta de que una amiga había tomado una foto del momento que luego publicaría en Instagram, con el pie de foto “ASÍ SE VE UNA SORPRESA”.

Pero la autoproclamada nepo baby, o persona favorecida por el nepotismo, se abrió paso en la misma categoría en la que su madre Janet Leigh fue nominada por “Psycho” (“Psicosis”). Una de las mejores partes de la experiencia, dijo Curtis a AP, fue que en el poco tiempo transcurrido desde las nominaciones se ha hecho amiga de sus compañeros nominados.

“Cinco extraños se han hecho amigos”, dijo. “Esa es la parte sorprendente y hermosa de esto: he hecho amigos a través de una competencia”.

Tras su triunfo en los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, Curtis es quizá la más fuerte contendiente de Bassett.

Edad: 64 Otros premios destacados: Sindicato de Actores de la Pantalla.