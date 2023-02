Técnico del Chelsea ha recibido amenazas de muerte

LONDRES (AP) — El técnico del Chelsea Graham Potter aseguró que él y su familia han recibido amenazas de muerte debido a la mala actuación del equipo.

El viernes Potter indicó que ha recibido varios correos electrónicos anónimos.

Potter, quien ha dicho que cree que tiene el trabajo más difícil en el fútbol, se refirió a como le ha afectado personalmente en los recientes meses y rechazó las acusaciones de que su actitud calmada frente a la adversidad significa que no le importa el equipo.

“La gente cree que no me importa —¿En qué se basan? ¿Cómo saben?”, dijo en conferencia de prensa antes de que el Chelsea enfrente al Tottenham el domingo en la Liga Premier. “Pueden preguntarle a mi familia cómo ha sido la vida para mí y ellos”.

“No ha sido para nada agradable. Entiendo que los seguidores se van a casa y están molestos por que el equipo no está ganando. Pero les aseguro, mi vida los últimos tres o cuatro meses ha sido común. He recibido algunos correos electrónicos no muy amables, que quieren que me muera o que mis hijos mueran. Obviamente no es agradable recibirlos. Si te preguntan durante cuatro meses si te sientes presionado por que (la prensa) necesita vender, ¿qué esperan al final?”.

El Chelsea suma sólo dos victorias en sus últimos 14 encuentros a pesar de que derrocharon en las últimas dos ventanas de transferencia. El equipo se mantiene décimo en la Liga Premier.

Potter fue contratado en septiembre para suplir al despedido Thomas Tuchel.

Aunque Potter reconoce que sólo ganando cambiarán de opinión, no cederá ante el abuso.

“La vida es difícil para muchas personas”, dijo. “A nadie le importan los técnicos de la Liga Premier. A veces la vida no es justa. No es que me queje de eso. Me preguntan que si es difícil, les digo que es difícil. Sufres. Te enojas. Cuando están en privado muestras tus emociones con tu familia”.

“No hay un punto, pero el mundo es difícil. Estamos en medio de una crisis energética, el costo de vivir. Hay paros cada dos semanas, nadie quiere escuchar sobre un pobre técnico de la Liga Premier”.