Conocido político ruso dice que faltan médicos en ejército

MOSCÚ (AP) — Uno de los políticos nacionalistas de Rusia más conocidos dijo que el ejército ruso no tiene un número adecuado de médicos, entre otros problemas, durante una reunión realizada el sábado con las madres de los soldados movilizados para la guerra en Ucrania.

Los comentarios de Leonid Slutsky, líder del Partido Liberal Demócrata de Rusia y presidente de la comisión de relaciones exteriores de la cámara baja del parlamento, representaron una inusual aceptación pública de problemas dentro del ejército en un momento en que las fuerzas rusas sufren una serie de reveses en el campo de batalla.

“No hay suficientes médicos en las unidades militares; todos lo dicen. No puedo decir que no existan para nada, pero prácticamente no se les ve”, señaló Slutsky durante la reunión en San Petersburgo.

Olga Suyetina, madre de un soldado movilizado para el conflicto en Ucrania, dijo que ella escuchó de su hijo que a las tropas les faltaba equipo.

“No hay miras, nada, tenemos que pedir ayuda para comprarlas”, indicó.

Slutsky, un firme partidario de la lucha de Rusia en Ucrania, dijo que hablaría con el Ministerio de Defensa sobre los problemas a los que se enfrentan las tropas en Ucrania.

“Debemos entender que todo el mundo nos está observando. Somos el Estado más grande, y cuando no tenemos calcetas, shorts, médicos, inteligencia, comunicaciones o simplemente atención para nuestros niños, surgen preguntas que serán difíciles de responder”, agregó.

La reunión se llevó a cabo un día después de que el presidente Vladimir Putin se reuniera con otro grupo de madres de soldados. En esa reunión del viernes, criticó lo que calificó de descripciones sesgadas de la campaña militar de Moscú.

“La vida es más difícil y diversa de lo que se muestra en las pantallas de televisión o incluso en internet. Ahí hay muchas falsificaciones, trampas, mentiras”, dijo Putin.

Agregó que a veces habla directamente con los soldados por teléfono, según una transcripción del Kremlin y fotografías de la reunión.

“He hablado con (soldados) que me sorprenden con su estado de ánimo, su actitud hacia el asunto. No esperaban estas llamadas mías”, manifestó Putin.

Las llamadas “me dan todas las razones para decir que son héroes”, agregó.