Giro: Thomas celebra sus 37 años reteniendo liderato, Roglic se coloca 2do

VAL DI ZOLDO, Italia (AP) — Geraint Thomas celebró su cumpleaños con otra gran actuación en la alta montaña para retener la ‘maglia’ rosa de líder general del Giro de Italia tras la 18va etapa el jueves.

Al apagar las velas de su 37 cumpleaños, el ciclista británico cruzó la meta justo por detrás de Primoz Roglic, quien escaló una posición para ubicarse segundo.

“Las piernas respondieron”, dijo Thomas. “Necesito disfrutar estos momentos”.

Joao Almeida retrocedió del segundo al tercer puesto de la clasificación general al perder 21 segundos segundos en la distancia de 161 kilómetros (100 millas) entre Oderzo y la meta en la cima de Val di Zoldo. El recorrido incluyó dos ascensos de primera categoría, seguidos por otros dos de segunda categoría en el final en las Dolomitas.

Thomas, el campeón del Tour de Francia de 2018, aventaja a Roglic por 29 segundos y a Almeida por 39.

“Ha sido un buen día. He ganado terreno a Almeida y no he dejado que Primoz me apartara”, comentó Thomas. “Me he encontrado muy bien, aunque Primoz ha ido muy fuerte. No fue fácil seguirle. Para ganar el Giro hay que ser constante y hasta ahora siempre lo he sido”.

El campeón italiano Filippo Zanna ganó la etapa, escoltado por el francés Thibaut Pinot — compañero de fuga — en el mano a mano que protagonizaron en el sprint hacia la meta.

“Todavía no me lo puedo creer”, dijo Zanna. “Llegué al Giro al ciento por ciento. Jugué bien mis cartas en la final, era la oportunidad de mi vida y la aproveché. Ganar vistiendo la Tricolor es especial”.

A falta de otras dos etapas de alta montaña, previo al recorrido ceremonial para finalizar en Roma el domingo, Thomas se perfila para convertirse en el campeón más longevo en la historia del Giro. Eclipsaría el récord de Fiorenzo Magni, quien tenía 34 años cuando se consagró en 1955.

Chris Horner es el dueño del récord del campeón más veterano en las grandes vueltas, fijado al llevarse la Vuelta a España en 2013 con 41 años.

Sin embargo, Thomas se verá exigido en los próximos dos días.

El viernes será el turno de la etapa ‘reina’ del Giro, cubriendo una distancia de 183 kilómetros (114 millas) por los Dolomitas — entre Longarone y Tre Cime Di Lavaredo — y que tendrá cinco puertos de montaña — tres de primera categoría y dos de segunda categoría

Y aún queda la contrarreloj en montaña el sábado.