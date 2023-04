Boca cae ante Colón, espera por asunción del técnico Almirón

BUENOS AIRES (AP) — Bajo la atenta mirada de Jorge Almirón, quien estuvo en un palco y el lunes asumirá como nuevo entrenador, un Boca Juniors alternativo sufrió un nuevo golpe al caer agónicamente 2-1 frente a Colón de Santa Fe en “La Bombonera”, en partido por la 10ma fecha de la Liga argentina de fútbol.

Por su parte, el líder River Plate sigue imparable a nivel local. El equipo de Martín Demichelis goleó 3-0 a domicilio a Huracán con un doblete del venezolano Salomón Rondón y mantuvo su ventaja en la cima. Ante Colón, que llegó a La Boca como colista, el “Xeneize” arrancó perdiendo prácticamente desde el vestuario, con un golazo de Ramón “Wanchope” Ábila -con pasado en la institución-, a los 49 segundos. El anfitrión igualó transitoriamente con un zurdazo de media distancia del paraguayo Óscar Romero que se desvió en un rival, a los 75 minutos. Y cuando el empate parecía sellado, en tiempo añadido, el uruguayo Andrew Teuten sentenció con un remate cruzado la primera victoria del “Sabalero” en el torneo (venía de seis empates consecutivos). Boca sumó su tercer partido sin ganar en casa (un empate y dos derrotas) y quedó muy alejado de la punta, a diez unidades de River. “Fue muy malo todo, entramos ‘boludos’, y terminamos ‘boludos’. Hay que ser autocríticos y hay que mejorar”, afirmó enojado el arquero local, Javier García. El técnico interino Mariano Herrón, tras el empate a cero en su visita al Monagas en Venezuela el jueves por Copa Libertadores, y de cara al choque con San Lorenzo el miércoles por la Liga, optó por preservar jugadores y presentar un once que no estuvo a la altura. Y el equipo de Néstor Gorosito se alzó con todo gracias a su contundencia. En una noche tensa y para el olvido, Frank Fabra se lesionó en su rodilla derecha y rompió en llanto: el colombiano ingresó como sustituto y solo estuvo 15 minutos en cancha. Almirón, que siguió las acciones desde un palco acompañado por los integrantes del Consejo de Fútbol, todavía no fue confirmado oficialmente, pero se da por descartado que el lunes firmará el contrato y será presentado en conferencia de prensa. Tras el despido de Hugo Ibarra y la negativa de Gerardo Martino, Boca ofreció el puesto a Almirón, quien esta temporada dirigió cinco partidos al Elche de España. Entre los equipos que condujo, se cuentan los mexicanos Dorados, Veracruz, Correcaminos y Tijuana y el colombiano Atlético Medellín. En Argentina, Almirón fue entrenador, entre otros, de Independiente, San Lorenzo y Lanús, club en el que obtuvo los únicos tres títulos en su palmarés. Ante Huracán, River ganó, goleó y gustó. El “Millonario” enhebró su quinto triunfo consecutivo en el certamen y logró conservar la diferencia de cuatro puntos sobre San Lorenzo, su ahora único escolta. En el estadio “Tomás Ducó”, River se recuperó del golpe (derrota 3-1) que le asestó The Strongest en La Paz esta semana, en su debut en la Copa Libertadores. Rondón, que en diez participaciones en River no había podido convertir, firmó un doblete e incluso pudo llevarse la pelota a casa. El venezolano gritó a los 11 y 17 minutos, el primero de penal. En el complemento tuvo una nueva oportunidad desde los 12 pasos, pero Lucas Chaves lo frustró. El rebote en el arquero fue cambiado por gol por Enzo Pérez, pero el penal debió ejecutarse otra vez por invasión del área de jugadores de ambos equipos. Esequiel Barco remató y sentenció el pleito. Faltaba media hora y el “Globo” se desinfló tras el 0-3 y la expulsión de Patricio Pizarro. Independiente agravó su crisis al perder 2-1 como local ante Estudiantes (nueve partidos sin victorias para el “Rojo”). El gran protagonista fue el zaguero Zaid Romero, quien cerca del final y en apenas un minuto, convirtió un gol en contra y el tanto de la victoria, ambos de cabeza. Jorge Rodríguez había puesto en ventaja al conjunto de La Plata. Newell ’s Old Boys y Rosario Central sellaron un aburrido empate en el clásico rosarino. El 0-0 dejó más conforme a la visita, que solo perdió dos de los últimos 22 choques por toda competencia con su clásico rival. En otro encuentro, Godoy Cruz y Tigre igualaron 1-1 en Mendoza