Christopher Nolan explica la mejor manera de ver “Oppenheimer”

No es ningún secreto que Christopher Nolan hizo “Oppenheimer” para ser vista en la pantalla grande. Pero no todas las pantallas grandes son iguales.

Esa es parte de la razón por la que Universal Pictures ha puesto a disposición boletos de “Oppenheimer” anticipadamente para más de mil pantallas de “formato grande premium”, con opciones que incluyen IMAX 70 mm, 70 mm, IMAX digital, 35 mm, Dolby Cinema y más.

Sabiendo que esas palabras pueden volverse abrumadoras y técnicas, Nolan fue un paso más allá: en una entrevista exclusiva con The Associated Press, ofreció una guía de sus formatos favoritos, explicó por qué es importante el formato e incluso dónde le gusta sentarse para que el público no sienta que necesitan un título de escuela de cine (o uno en física) antes de decidirse por una sala de cine.

“Rara vez tienes la oportunidad de hablar directamente con los cinéfilos sobre por qué amas un formato en particular y por qué si pueden encontrar una pantalla IMAX para ver la película, eso es genial”, dijo Nolan. “Hicimos un gran esfuerzo para filmar la película de manera que podamos proyectarla en estas pantallas de gran formato. Realmente es una excelente manera de brindar a las personas una experiencia que posiblemente no puedan obtener en el hogar”.

En una película sobre J. Robert Oppenheimer, el físico que supervisó el desarrollo de la primera bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial, esto será especialmente fundamental para ver la Prueba Trinity, la primera detonación de un arma nuclear. Nolan y sus equipos de efectos recrearon la explosión, con todo su brillo cegador.

“Sabíamos que esto tenía que ser lo más sensacional”, dijo Nolan. “Ahora podemos hacer cosas con imágenes que antes sólo podíamos hacer con sonido en términos de un impacto de gran tamaño para la audiencia, un impacto casi físico de respuesta a la película.”

“Oppenheimer”, protagonizada por Cillian Murphy, se estrena a nivel mundial el fin de semana del 21 de julio.

LA IMAGEN COMPLETA

“Oppenheimer” se filmó con algunas de las cámaras de mayor resolución que existen. Al igual que “Dunkirk” (“Dunkerque”) y “Tenet”, “Oppenheimer” se filmó completamente en película de gran formato, lo que significa una combinación de IMAX 65 mm y Panavision 65 mm (estilo David Lean con “Lawrence of Arabia”), que luego se proyecta en 70 mm.

“La nitidez, la claridad y la profundidad de la imagen no tienen paralelo”, dijo Nolan. “Al filmar en una película IMAX de 70 mm, realmente estás dejando que la pantalla desaparezca. Tienes una sensación de 3D sin las gafas. Tienes una pantalla enorme y estás llenando la visión periférica de la audiencia. Los estás sumergiendo en el mundo de la película”.

Nolan ha filmado con cámaras IMAX desde “The Dark Knight” (“Batman: El caballero de la noche”). El público solía quedarse boquiabierto al ver su primera toma proyectada en IMAX de 70 mm. Aunque es “solo una toma de helicóptero” de algunos edificios en Chicago, ayuda a explicar el poder inefable del formato.

A nivel técnico, la resolución de la película IMAX es casi 10 veces mayor que la de un proyector de 35 mm y cada fotograma tiene unos 18.000 píxeles de resolución frente a una pantalla HD doméstica que tiene 1.920 píxeles.

¿POR QUÉ SE FILMA EN 65MM Y SE PROYECTA EN 70MM?

La diferencia de 5 mm se remonta a cuando había que reservar ese espacio extra de la película para la banda sonora. Con el sonido digital, eso es innecesario y es “puramente una mejora visual”, explicó Nolan.

¿LOS DIFERENTES FORMATOS IMPACTAN CÓMO SE FILMA?

“Tenemos que planificar con mucho cuidado porque al filmar una película IMAX, capturas mucha información”, dijo. “Tu película se traducirá muy bien a todos los formatos porque obtienes la máxima cantidad de información visual. Pero hay diferentes formas en la pantalla, lo que llamamos relaciones de aspecto. Lo que tienes que planificar es cómo enmarcarás tus imágenes para que puedan presentarse en diferentes cines con el mismo éxito”.

Comenzando con “The Dark Knight”, desarrollaron un sistema al que llaman “centrar el golpe de la accion” para que nada se pierda.

El director de fotografía Hoyte van Hoytema también es consciente de las “líneas de encuadre para los diferentes cines” cuando mira a través de la cámara.

En los formatos más grandes, IMAX 1.43:1 (la pantalla cuadrada masiva), la pantalla esencialmente desaparece para la audiencia. Para otros formatos como 35 mm, la parte superior e inferior se recortan.

Pero, dijo Nolan, “desde un punto de vista creativo, lo que hemos encontrado a lo largo de los años es que no hay riesgo con la composición”.

¿POR QUÉ NO HACEN TODA LA PELÍCULA EN IMAX?

Las cámaras IMAX son demasiado ruidosas para escenas con muchos diálogos, pero Nolan es optimista sobre las nuevas cámaras que se están desarrollando.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LAS ESCENAS EN BLANCO Y NEGRO?

Parte de “Oppenheimer” se presenta en blanco y negro por una razón narrativa específica.

“Sabía que tenía dos líneas de tiempo que estábamos ejecutando en la película”, dijo Nolan. “Una está en color, y esa es la experiencia subjetiva de Oppenheimer. Esa es la mayor parte de la película. Luego, la otra es una línea de tiempo en blanco y negro. Es una visión más objetiva de su historia desde el punto de vista de un personaje diferente”.

El deseo de Nolan de que las partes en blanco y negro tuvieran la misma calidad de imagen que el resto de la película condujo al desarrollo de la primera película IMAX en blanco y negro, que Kodak hizo y Fotokem desarrolló.

“Hicimos muchas de nuestras pruebas de peinado y maquillaje en blanco y negro. Y luego íbamos al proyector de películas IMAX en CityWalk y lo proyectábamos allí”, dijo. “Nunca había visto algo así. ¿Ver una imagen de película en blanco y negro tan enorme? Es algo maravilloso”.

LOS FORMATOS FAVORITOS DE NOLAN

Para Nolan, la “mejor experiencia posible” para ver “Oppenheimer” en los cines son las proyecciones en IMAX de 70 mm. Esas también son las más raras, en Estados Unidos y Canadá sólo están disponibles en 25 locaciones.

Las copias abarcan más de 11 millas (17 kilómetros) de película, pesan unas 600 libras y se proyectan horizontalmente en los proyectores de películas.

También habrá más de cien copias de 70 mm (“una presentación fabulosa”, dijo Nolan) enviadas a los cines de todo el mundo, con más de 77 (y más por venir) a la venta en Estados Unidos y Canadá, en las principales cadenas y muchos lugares independientes como el Music Box en Chicago y el AFI Silver en Washington D.C.

“Los dos formatos son algo diferentes y me encantan los dos”, dijo.

Las secuencias proyectadas en IMAX 70 mm realmente “cobran vida” en esas pantallas, y viceversa para las secuencias de 70 mm en esos proyectores específicos. En los cines IMAX, por ejemplo, las cosas filmadas con cámaras de película IMAX se expandirán verticalmente para llenar toda la pantalla.

IMAX DIGITAL, LÁSER Y GRAN FORMATO

La gran mayoría de los cinéfilos de América del Norte tendrán un acceso más fácil a los formatos digitales. Estos incluyen IMAX digital, que a veces puede significar una imagen proyectada con láser y otras veces involucra una pantalla con formato retro, y lo que se llama “PLF de exhibición”, que significa pantalla de gran formato y sistemas de proyección desarrollados por cadenas de cines individuales (como Regal RPX, Cinemark XD y Cineplex UltraAVX). En caso de tener dudas, busca una “X” en el nombre y acertarás.

Pero no te desanimes la película seguirá luciendo genial en salas convencionales, según Nolan, cuyo equipo ha trabajado durante seis meses para digitalizar la película original en otros formatos para garantizar la mejor experiencia en cada pantalla.

“Esto es lo emocionante de filmar una película IMAX. Cuando la escaneas para el formato digital, estás trabajando con la mejor imagen posible que podrías adquirir, y eso se traduce maravillosamente en los nuevos formatos de proyector como los proyectores láser, ” él dijo.

Nolan dijo que el “impacto IMAX” en los últimos 20 a 30 años ha dado como resultado que más cines presten más atención a la presentación, desde la proyección hasta el sonido, lo que ha sido “excelente para los cineastas”.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES ASIENTOS?

Bueno, eso se reduce a preferencias personales, pero aquí es donde a Nolan le gusta sentarse.

“Cuando estoy en un cine con una proporción de Cinemascope, me gusta estar cerca del frente, en el medio de la tercera fila”, dijo. “Cuando estoy en una gran sala, IMAX 1.43:1, me gusta estar un poco detrás de la línea central justo en el medio. Entonces, un poco más atrás”.