Militantes del EI atacan posición del ejército iraquí, causando dos muertes

BAGDAD (AP) — Militantes del grupo Estado Islámico atacaron una posición del ejército iraquí en la provincia septentrional de Kirkuk, matando a dos militares e hiriendo a tres soldados, informó el domingo en un comunicado el departamento de prensa de la seguridad iraquí.

Los militantes pertenecientes al grupo extremista atacaron a última hora del sábado la posición militar en el distrito de Dibis con armas ligeras y medianas, dijo el departamento, sin dar más detalles.

Las autoridades iraquíes celebraron una reunión para investigar el ataque.

El EI reivindicó la autoría del ataque en un comunicado publicado a última hora del sábado en su sitio web.

El atentado se produce en un momento en que el ejército iraquí ha tomado medidas enérgicas contra las células durmientes del EI cerca de las fronteras del país durante el último mes. El Servicio Antiterrorista iraquí lanzó ataques aéreos contra posiciones del grupo en el desierto occidental de la provincia de Anbar y en las montañas de Hamrin, cerca de Kirkuk, en los que murieron 27 militantes.

En los últimos años, el grupo ha atacado posiciones del ejército iraquí en la provincia de Kirkuk. En noviembre de 2022, militantes del EI mataron a cuatro soldados iraquíes en el distrito de Dibis y se apoderaron de sus armas y equipos de comunicaciones.

El gobernador de Kirkuk, Rakan Saeed al-Yiboury, dijo a The Associated Press en ese momento que el ataque ocurrió en una zona dividida entre el ejército iraquí y las fuerzas peshmerga kurdas que no coordinan sus acciones “y (el EI) se aprovecha de esto.”

El control territorial del EI en Irak y Siria fue aplastado por una campaña de años respaldada por Estados Unidos, pero sus combatientes continuaron con células durmientes que han matado a decenas de iraquíes y sirios.