Suecia arresta a 2 sospechosos de espiar para Rusia

ESTOCOLMO (AP) — Las autoridades de Suecia arrestaron a dos personas por sospechas de espionaje en una operación la madrugada del martes en un área de Estocolmo.

Las autoridades dieron pocos detalles sobre el caso, pero la prensa sueca mencionó a testigos que describieron a miembros de una unidad policial especial descendiendo desde dos helicópteros Black Hawk para arrestar a una pareja que presuntamente espiaba para Rusia.

La Autoridad de Enjuiciamientos de Suecia dijo que uno de los dos detenidos estaba acusado de “crasas actividades ilegales de inteligencia contra Suecia y contra otro país”. La agencia no identificó el otro país presuntamente espiado.

La agencia de seguridad dijo que la operación, que incluyó allanamientos de viviendas, fue realizada con la asistencia de la policía y las fuerzas armadas, que proveyó los helicópteros. La agencia de espionaje dijo que la investigación “ha estado en curso por un tiempo”.

La agencia no identificó para qué país trabajaban los sospechosos ni dio más detalles. La prensa sueca reportó que los arrestados son un hombre y una mujer de sesenta y tantos años y que son una pareja. El periódico Aftonbladet reportó que eran rusos que llegaron a Suecia a finales de los noventa

The Associated Press no pudo confirmar de inmediato esos reportes.

Fredrik Hultgren Friberg, portavoz del servicio de inteligencia nacional, conocido por las siglas SAPO, le dijo a Aftonbladet que “hubo necesidad de arrestar rápidamente a los sospechosos”.

Un portavoz de las fuerzas armadas le dijo al periódico que las mismas habían “respaldado a SAPO con dos helicópteros”. La televisora sueca TV4 dijo que miembros de la unidad especial táctica de la policía descendieron en rappel de dos helicópteros sobre la casa de los sospechosos en un barrio residencial en Estocolmo.

La operación de martes sigue al arresto de dos hermanos iraníes que fueron imputados este mes de espionaje para Rusia. Uno de ellos trabajaba para la agencia de inteligencia sueca. Están acusados de espiar para GRU, el servicio de inteligencia militar de Rusia, de 2011 a 2021.