Uruguay confirma a Bielsa para dirigir a la selección hasta el 2026

MONTEVIDEO (AP) — Marcelo Bielsa fue confirmado el lunes como nuevo seleccionador de Uruguay hasta el término de la Copa Mundial 2026.

La Asociación de Fútbol de Uruguay celebró el arribo del técnico de 67 años con un video y una imágenes alusivas al renombrado estratega argentino.

“Nuestro público reclama juego y emociones. Llegó la hora”, publicó la selección en Twitter.

Posiblemente el primer encuentro de Bielsa al frente será en junio, cuando Uruguay dispute dos encuentros amistosos ante Nicaragua y Cuba. La eliminatoria mundialista de Sudamérica comienza en septiembre.

También estará a cargo de la selección Sub23 que disputará el torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos de París el próximo año.

La AUF buscó a Bielsa para optimizar sus recursos e imponer nuevas características al fútbol uruguayo con la metodología de trabajo de Bielsa, reconocida mundialmente en 30 años como entrenador.

“Su filosofía de vida es muy valorada por todos los jugadores que han pasado por su atención”, dijo la semana pasada a The Associated Press Jorge Casales, secretario de competiciones e integrante del consejo ejecutivo de la AUF. “El legado que deja en los jugadores es también otra de las características deseables para la AUF. Es un cultor del detalle en el trabajo, que no admite atajos para llegar a los objetivos propuestos”.

Será apenas el segundo extranjero que dirige a la Celeste. Daniel Passarella, otro argentino, lo hizo entre 1999 y 2001.

Con Bielsa ya son siete de 10 seleccionadores argentinos dirigiendo en este momento a los equipos nacionales en Sudamérica.

Bielsa dirigió a Argentina entre 1998 y 2004. Su equipo quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial 2002 y ganó el oro olímpico en Atenas 2004. Dejó el puesto por motivos personales.

Bielsa también dirigió a Chile entre 2007 y 2011.

También pasó por el Españyol, Athletic Bilbao, Marsella y Lille. No ha tenido trabajo desde febrero del 2022, cuando fue despedido por el Leeds.

Uruguay ha estado sin un técnico permanente desde que, bajo la conducción de Diego Alonso, se despidió tras la primera ronda del Mundial de Qatar en diciembre pasado.