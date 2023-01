Choque de trenes deja un muerto y 57 heridos en México

Click to copy

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos una persona fallecida y 57 heridos dejó el sábado un choque de trenes en el metro de la capital mexicana, en el segundo incidente fatal ocurrido en ese sistema de transporte en año y medio y que ha suscitado críticas contra la alcaldesa local, aspirante a la presidencia de México.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, la izquierdista Claudia Sheinbaum, del partido oficialista, dijo a la prensa que a las 9:16 de la mañana se registró “un alcance entre dos trenes que se tradujo en un choque”, pero no precisó que lo causó entre las estaciones de La Raza y Potrero de la Línea 3 del metro.

Según Sheinbaum, debido a la colisión murió una mujer y 57 personas resultaron afectadas, algunas con lesiones leves, y fueron trasladadas a siete hospitales de la ciudad. Otras cuatro quedaron atrapadas en los trenes y posteriormente fueron rescatadas, informó la alcaldesa. El conductor de uno de los trenes era uno de los atrapados y estaba en condición grave.

Horas después, la alcaldesa anunció que 26 heridos fueron dados de alta.

Los alrededores de las estaciones donde ocurrió el choque fueron tomadas por un centenar de policías y militares mientras llegaban las ambulancias y los equipos de rescate para atender a los heridos.

Edgar Montiel, un electricista de 28 años, era uno de los pasajeros de los trenes que aseguró que se salvó milagrosamente al entrar a último momento en el penúltimo vagón y no en el último que quedó aplastado en el choque.

“Se escuchó muy fuertísimo. Yo nomás cerré mis ojos cuando sentí que las láminas del vagón se doblaron y me aventaron”, dijo Montiel a The Associated Press al relatar el momento en el que colisionaron los trenes.

El electricista, que tenía el brazo y el hombro izquierdo vendados, indicó que quedó en el suelo del vagón junto a varios pasajeros que entre gritos y llantos pedían ayuda. “Se le fue la luz al metro y empezó a salir mucho humo que nos estaba como asfixiando, no podíamos respirar bien”, comentó Montiel, y agregó que todos los ocupantes del vagón debieron esperar cerca de treinta minutos hasta que llegaron los paramédicos para auxiliarlos y sacarlos del vagón.

Al lamentar el accidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó en su cuenta de Twitter que funcionarios públicos de la Ciudad de México están atendiendo el incidente y que cuentan con el apoyo del gobierno federal.

En mayo de 2021, el derrumbe de un tramo elevado de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México dejó 26 fallecidos y casi un centenar de heridos. En las elecciones locales del mes siguiente ese año, la izquierda tuvo un fuerte retroceso en la Ciudad de México.

Expertos atribuyeron el incidente a una falla estructural relacionada con deficiencias en el proceso de construcción. Por este caso fueron imputados por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad diez exfuncionarios que están enfrentando el proceso en libertad.

Opositores aprovecharon el nuevo incidente en el metro para atacar por las redes sociales a Sheinbaum y señalarla de dedicarse hacer precampaña para las elecciones presidenciales del 2024 en vez de ocuparse de la ciudad y del mantenimiento del metro.

“Es indignante que sus aspiraciones estén por encima de la seguridad de las y los capitalinos”, dijo en su cuenta de Twitter la alcaldesa opositora del municipio capitalino de Álvaro Obregón, Lía Limón García.

“Este grave acontecimiento es consecuencia de la negligencia y la omisión sistemática al servicio del metro que ha quedado en evidencia en los últimos años”, dijo en un comunicado el partido opositor Movimiento Ciudadano al anunciar que presentará una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad contra Sheinbaum.

El metro de la Ciudad de México, que tiene una longitud de 226,49 kilómetros y 195 estaciones, transporta 4,6 millones de pasajeros todos los días.

La periodista de The Associated Press en México, Fabiola Sánchez, contribuyó a este despacho.