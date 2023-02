Abogados critican investigación electoral a Trump en Georgia

Click to copy

Click to copy

ATLANTA (AP) — Los abogados del expresidente Donald Trump criticaron la investigación del condado Fulton, en el estado de Georgia, sobre una posible intromisión electoral después de una entrevista a la presidenta de un jurado especial que se hizo pública esta semana.

Emily Kohrs habló por primera vez en una entrevista publicada el martes por The Associated Press. En la entrevista, ella describió parte de lo que sucedió a puertas cerradas con el jurado, incluido cómo se comportaron algunos testigos, cómo los fiscales interactuaron con los testigos y cómo algunos testigos invocaron su derecho a no responder ciertas preguntas.

Los abogados de Trump, Drew Findling y Jennifer Little, dijeron que, a pesar de tener preocupaciones sobre los procedimientos del panel desde el principio, se mantuvieron en silencio por respeto al proceso. Pero señalaron que las revelaciones de Kohrs esta semana los obligaron a hablar.

ADVERTISEMENT

“El producto final es que la confiabilidad de cualquier cosa que haya ocurrido allí está completamente viciada y cuestionada”, dijo Findling a la AP el miércoles. Agregó que “no tenía rencor por la presidenta del jurado de 30 años” que era parte de “un sistema fallido”.

“Ella es producto de un circo que se hizo pasar por un jurado investigador con un propósito especial”, señaló.

Findling y Little dijeron que estaban al tanto de todos los asuntos legales del caso y mantienen abiertas sus opciones.

El jurado investigador especial se formó a pedido de la fiscal de distrito del condado Fulton, Fani Willis, quien está investigando si Trump y sus aliados republicanos cometieron algún delito al tratar de anular su estrecha derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden en Georgia. El panel no tiene el poder de acusar, pero sí podría dar recomendaciones a Willis, una demócrata que al final podría decidir si busca las acusaciones de un jurado regular.

La oficina de Willis se ha negado a comentar sobre las apariciones de Kohrs en los medios, aparte de decir que no sabían de antemano que ella planeaba dar entrevistas. El jueves tampoco había comentado sobre las declaraciones de Findling y Little.