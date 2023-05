Yatra se mete en un merengue con Manuel Turizo y Beéle

Click to copy

ARCHIVO - Sebastián Yatra canta "O me voy o te vas" en la gala en honor a Marco Antonio Solís, Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, en la Arena Mandalay Bay Michelob Ultra el 16 de noviembre de 2022 en Las Vegas. Yatra lanzó la canción "Vagabundo" con Manuel Turizo y Beéle el 11 de mayo de 2023. (Foto AP Photo/Chris Pizzello, archivo)

ARCHIVO - Sebastián Yatra canta "O me voy o te vas" en la gala en honor a Marco Antonio Solís, Persona del Año 2022 de la Academia Latina de la Grabación, en la Arena Mandalay Bay Michelob Ultra el 16 de noviembre de 2022 en Las Vegas. Yatra lanzó la canción "Vagabundo" con Manuel Turizo y Beéle el 11 de mayo de 2023. (Foto AP Photo/Chris Pizzello, archivo)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Sebastián Yatra lanzó el tema “Vagabundo”, un merengue para pasar “un despecho bailable” con Manuel Turizo y Beéle.

“Me encanta bailar merengue, es de mis ritmos realmente favoritos, porque yo soy tan malo para bailar en general que el merengue es como lo más sencillo”, dijo Yatra riendo en una entrevista por videollamada realizada horas antes del lanzamiento el jueves por la noche. “Yo creo que es como una canción que te sube la alegría, es como prima de ‘Tacones rojos’, porque son géneros distintos, pero transmiten esa misma alegría”.

Yatra visualiza “Vagabundo” como una canción para una fiesta en la que todos se levantan a bailar. Pero la letra habla de alguien que por más que lo intenta no puede olvidar a su ex, ni siquiera yéndose de rumba.

“Me parece bacán (genial) lo de la letra”, dijo Yatra. “También está bacano meterle un poquito de conflicto a las canciones y lo bacano con esta letra es que cualquiera se puede identificar y lo puedes tomar dependiendo de tu situación”, agregó. Porque además de “despecho bailable” puede servir también para coquetear en la pista.

Yatra compuso el coro, la pista y los acordes.

“Comenzó en el gimnasio, empecé con esta letra y esta melodía del coro ‘puedes salir con cualquiera, na, na, na’”, señaló.

La inspiración llegó tan fuerte que inmediatamente lo grabó en una nota de voz en su celular y después corrió al estudio con los productores Mauricio Rengifo y Andrés Torres para terminarla. En un principio pensaron que sería una canción electrónica, pero cuando Yatra la compartió con Turizo y Beéle quedó claro que su esencia era el merengue. Así que decidieron hacer el arreglo tropical.

En el video filmado en Miami aparecen bailando en un yate con amigos.

“Está inspirado un poco en el juego de mesa Clue y también está inspirado en ‘White Lotus’ y es como un grupo de gente que pasó, alguien, algo desapareció; alguien murió, no se sabe exactamente qué, hay pistas y al final terminarás descubriendo más o menos qué fue lo que sucedió”, dijo.

Todos los músicos que tocan en la canción son colombianos, al igual que Turizo y Beéle, los actores que salen en el video y la artista que hizo la portada del sencillo. “Esta canción es un homenaje a mi país”, dijo Yatra.

Con Turizo había colaborado previamente en los temas “TBT” y “En cero” y también han estado de gira juntos.

“Con Manu siempre he tenido una conexión especial musical, me parece un chico estupendo. Es la tercera canción que hacemos juntos, pero seguiremos colaborando seguramente”, señaló.

Con Beéle han grabado otros temas que todavía no han salido a la luz. “Estamos haciendo otra para su proyecto que escribimos y nos encanta”, dijo.

Nats Garu fue la artista plástica urbana encargada de la portada en la que aparecen las cabezas de los tres cantantes como si fueran cubos de hielo en la bebida de una chica.

“Ella es tremenda, nosotros de hecho buscamos muchos, muchos artistas”, dijo. “Realmente lo que está pintado ahí es ella al 100%”.

Yatra está interesado en que artistas plásticos hagan sus portadas. La de su lanzamiento anterior “Una noche sin pensar”, en la que aparece abrazando a una chica a la orilla del mar, fue realizada por la pintora española Marta de la Fuente. “Una noche sin pensar” se mantiene en la lista de las canciones más populares en Latinoamérica desde su lanzamiento en febrero.

“Tiene mucho de The Killers que es mi banda favorita y creo que era la canción perfecta para empezar a contar esta nueva etapa musical de mi vida”, dijo Yatra sobre ese tema. “Viene de lo oscuro al principio con ‘Una noche sin pensar’ y acaba saliendo de esa oscuridad y transiciona hacia una canción con mucha luz, felicidad y alegría (‘Vagabundo’) en el corazón. Yo quiero que todo el mundo tenga alegría en su corazón”.

Originalmente Yatra iba a presentar su tema con Jimmy Kimel, pero el plan se canceló por la huelga de guionistas que ha afectado la producción de los programas nocturnos en Estados Unidos. “Apenas se termine el paro de escritores ya podré estar”, dijo.

Aunque está muy activo, descartó que esté por lanzar un nuevo disco.

“Este año no viene álbum nuevo definitivamente, pero sí voy a estar haciendo muchas cosas que me encantan... aparte de la música estoy viviendo muchas cosas que me tienen muy feliz, nuevas experiencias”, dijo.

El 28 de mayo se presentará en Hermosillo, en el estado mexicano de Sonora, y en octubre será uno de los artistas principales del festival Pulso GNP de Querétaro, también en México.

“Monté un show muy bacano para festivales que de hecho lo debuté en Monterrey en el Pa’l Norte y ese show lo haré por un tiempo hasta que vuelva a salir de gira”, dijo Yatra.