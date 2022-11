Cientos de hinchas sufren problemas con boletos por 2do día

DOHA (AP) — Cientos de fanáticos del fútbol volvieron a experimentar problemas el martes para obtener sus boletos digitales para el Mundial, mientras las incidencias con la aplicación para celulares de la FIFA avivaban la confusión y frustración por segundo día consecutivo.

Una fila de angustiados hinchas serpenteaba delante del mostrador principal del centro de ayuda en Doha, y muchos reportaron que sus boletas habían desaparecido repentinamente de sus celulares y no podían recuperarlas, un error que ya hizo que cientos de personas se perdiesen el inicio del juego de Inglaterra contra Irán el lunes.

Frente a un cartel con la frase “Punto de resolución de boletos” en un centro de convenciones en el centro de Doha, los aficionados intercambiaban historias sobre problemas con las entradas y mostraban a los voluntarios mensajes de error en sus apps. Un guarda de seguridad, Mahammad Sajid, dijo que había sido difícil controlar a algunos aficionados enojados en el momento de mayor afluencia durante la mañana.

Marciel Hernández, un aficionado de 64 años de Ciudad de México, esperaba enojado en la fila, tocado con el sombrero típico mexicano. Contó que los problemas de la aplicación le hicieron perderse los 20 primeros minutos del Inglaterra-Irán en la víspera.

“He estado en seis Copas del Mundo y nunca he tenido ningún problema como este”, dijo agregando que dos de sus boletos no aparecían en su app. “Estos son partidos importantes que podría perderme. Me gasto todos mis ahorros en el Mundial, así que cuando las cosas no van bien, es muy frustrante”.

Detrás de él, Mohamed Tom, un ingeniero mecánico de Jartum, Sudán, dijo que estaba “muy preocupado” porque los voluntarios no fueran capaces de resolver su problema antes de su próximo juego, unas horas más tarde. “Todo el mundo está teniendo dificultades”, afirmó.

Mohamed Afran, un aficionado de 32 años de Argelia, señaló que era la quinta vez que iba al centro de convenciones a hacer fila. Las últimas cuatro, agregó, voluntarios desamparados le habían que volviese el día siguiente.

“Este no es el mejor sitio para estar durante el Mundial”, afirmó empapado de sudor bajo el sol.