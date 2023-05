Revocan suspensión de Rusia y Bielorrusia como miembros del IPC

Click to copy

Click to copy

BONN, Alemania (AP) — Tras una apelación el Comité Paralímpico Internacional revocó la suspensión a la membresía de Rusia y su aliada Bielorrusia, pero sus deportistas siguen sin tener permitido competir en eventos que realice IPC.

El Comité indicó el viernes que un tribunal de apelación independiente determinó que los miembros del IPC debieron considerar más evidencia antes de votar para suspender a ambos países miembro en noviembre, esto tras la invasión de Rusia en Ucrania.

EL IPC indicó que la decisión del tribunal el miércoles se debió a un “tecnicismo” y que parte de la evidencia que revisó el tribunal no estaba disponible cuando votaron el año pasado. El presidente del Comité Andrew Parsons dijo que es “una decisión que ciertamente respetar, pero no comparten”.

El asunto volverá a ser considerado por los miembros del Comité en septiembre. Se esperaba que en esta reunión consideraran criterio para los deportistas rusos y bielorrusos que se preparan para los Paralímpicos de París el próximo año.

La decisión del tribunal no revoca del IPC de no permitir que deportistas rusos y bielorrusos de no permitirles la participación en seis deportes que el organismo dirige directamente. Estos incluyen al atletismo, el hockey sobre hielo y natación. Otros deportes en el programa Paralímpico son dirigidos por las federaciones y que tienen sus propias políticas.

Los deportistas rusos y bielorrusos llegaron a los Paralímpicos de Invierno de Beijing en marzo 2022, una semana después de que Rusia invadió a Ucrania. Los excluyeron un día antes de la ceremonia de apertura. El IPC buscaba incluirlos como deportistas neutrales, pero descartó esta posibilidad después de que otros países anunciaron que habría un boicot. En ese momento, Parsons citó la “insostenible” situación de seguridad de los deportistas en la villa.

El Comité Olímpico Internacional favorece permitir que los deportistas rusos y bielorrusos participen como deportistas neutrales sin símbolos nacionales y sólo que no sean integrantes del Ejército y no hayan apoyado públicamente la guerra. El COI indicó que no ha tomado ninguna decisión para los Olímpicos de París 2024.