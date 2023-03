Trevor Bauer firma con Yokohama BayStars de Japón

Click to copy

TOKIO (AP) — Trevor Bauer acordó firmar con el Yokohama DeNA BayStars de la Liga Central de Japón.

El ganador del Cy Young en el 2020 fue dado de baja por los Dodgers de Los Ángeles el 12 de enero, tres semanas después de que un juez mediador redujo la suspensión que impuso el comisionado Rob Manfred de 324 a 194 partidos. La penalización fue otorgada tras una investigación por violencia doméstica, que el pitcher negó.

“Jugar en la NPB ha sido siempre un sueño para mí y no podría pensar en una mejor organización para hacerlo”, aseguró Bauer en un comunicado el lunes en referencia a Nippon Professional Baseball.

El BayStar informó que Bauer portará el número 96.

“Para todos los aficionados al BayStar —estoy entusiasmado por la oportunidad de ser parte de un gran equipo que tendremos este año e intentar traer el campeonato”, indicó Bauer. “Y para todos los aficionados al béisbol aquí —no puedo esperar verlos en el estadio pronto”.

A Bauer aún le tienen que pagar 22,5 millones de dólares del resto de su contrato de tres años y 102 millones con los Dodgers. La suspensión le costó alrededor de 37,6 millones de salario.

Manfred suspendió a Bauer en abril del año pasado por violar las reglas de violencia doméstica y políticas de agresión sexual de la liga, después de que una mujer de San Diego lo acusó de golpearla y abusar sexualmente de ella en el 2021. Bauer insiste en que no cometió ningún delito y dijo que la relación entre él y la mujer fue consensual.

Bauer nunca fue acusado de ningún crimen.

La asociación de jugadores presentó una querella en nombre de Bauer y un panel de tres personas, liderado por Martin Scheinman determinó el 22 de diciembre que Bauer violó las políticas de la MLB y suspendió su salario de los primeros 50 partidos del 2023, como parte del periodo que el pitcher estuvo en licencia remunerada en el 2021 y 2022.

Bauer se unió a los Dodgers antes de la campaña 2021 y tuvo marca de 8-5, con efectividad de 2.59 en 17 aperturas antes de que le impusieran la licencia.

En febrero 2022, un fiscal de Los Ángeles decidieron no acusar a Bauer de presuntamente golpear y agredir sexualmente a la mujer debido a que no pudieron probar sus acusaciones fuera de toda duda razonable.

The Associated Press usualmente no identifica a la gente que ha sido víctima de agresión sexual.

Bauer fue elegido al Juego de Estrellas en el 2018 y tuvo marca de 83-69, con 3.79 ERA en 10 campañas con Arizona (2012), Cleveland (2013-19), Cincinnati (2019-20) y los Dodgers. Se llevó el Cy Young con Cincinnati en la acortada temporada 2020 por la pandemia.