Grupo México va por Banamex, según López Obrador

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó el martes su respaldo a la venta del banco Banamex, la filial mexicana de la corporación estadounidense Citigroup, y anunció que entre los posibles compradores está el Grupo México, la mayor empresa minera del país.

“Vemos con buenos ojos que se lleve a cabo la operación”, afirmó López Obrador durante su conferencia matutina al ser preguntado sobre la venta del banco. Refirió que “uno de los posibles compradores es el Grupo México” y que no tendría “ningún problema” que el conglomerado del empresario mexicano Germán Larrea adquiera el cuarto mayor banco del país.

La declaración del mandatario se da tras días de crecientes rumores y versiones de prensa que señalan que la venta está próxima a concretarse y que el Grupo México participaría en la operación.

The Associated Press solicitó al Grupo México una reacción sobre lo anunciado por López Obrador, pero no hubo comentarios de momento.

El gobernante indicó que entre las recomendaciones que hizo a Citigroup para la venta de su filial estaban que el banco fuera adquirido por mexicanos, que se pagaran los impuestos, y que el acervo cultural del grupo, que incluye colecciones de arte, se queden en México.

Citigroup informó en enero del año pasado que dejaría de operar los negocios de banca de consumo y empresarial en México, donde tiene su mayor red de sucursales, como parte de una estrategia de la organización que inició en el 2021 en Asia, Europa y Sudamérica. En esa oportunidad la presidenta del grupo, Jane Frase, dijo que la corporación estadounidense sólo continuaría operando el negocio de clientes institucionales en México con una licencia bancaria local.

La corporación estadounidense tiene previsto vender la marca de Banamex, así como sus 1.200 agencias bancarias, la aseguradora y otros activos, que se han estimado en más de 7.000 millones de dólares.

Citigroup compró en el 2001, en la mayor operación financiera de adquisición de una compañía mexicana, Banamex dando origen al Grupo Financiero Banamex que luego se llamó Citibanamex.

En noviembre pasado, el grupo financiero Inbursa, del empresario mexicano Carlos Slim, anunció su retiro del proceso de compra de Banamex. Asimismo, el grupo español Santander, que es dueño del segundo mayor banco de México, y las instituciones mexicanas Banorte y Banco Azteca también informaron que no participarían en la puja por la filial de Citigroup.