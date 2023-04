Alcaraz va por otro doblete español y el número 1 en Madrid

Click to copy

Click to copy

MADRID (AP) — Carlos Alcaraz tendrá otra oportunidad para revalidar un título en su natal España, y ponerse a tiro de recuperar el número del ranking.

Después de consagrarse en Barcelona por segunda edición seguida el pasado fin de semana, el prodigio de 19 años intentará repetir como campeón del Abierto de Madrid y prácticamente asegurar volver a la cima del escalafón de la ATP.

Daniil Medvedev será su principal rival en el torneo en superficie de arcilla tras las bajas por lesión de Rafael Nadal y Novak Djokovic.

Segundo del mundo, Alcaraz está al asedio de Djokovic por el número uno, sitial que han intercambiado tres veces esta temporada. De consagrarse en Madrid, Alcaraz necesitará disputar un partido en Roma para regresar a la cima. También podría ser número uno con disputar al menos un partido en Madrid y salir campeón en Roma.

Alcaraz nunca había defendido exitosamente un título hasta que lo hizo el fin de semana en el Conde de Godó en Barcelona, para conquistar su tercer título de la temporada y el noveno de una rutilante precoz carrera. Se convirtió en el primer jugador que repite como campeón en Barcelona desde que Nadal encadenó tres títulos entre 2016 y 2018.

“Físicamente me encuentro bien... Obviamente, con el nivel que he mostrado en Barcelona, ganando el título, llego aquí con mucha confianza”, dijo Alcaraz. “Pero todos sabemos que en Madrid no es fácil adaptarse por la altura y demás cosas, pero tenemos unos días para entrenar antes de debutar, así que con muchísimas ganas”.

“De actitud y de cabeza estoy bien, y jugando a un buen nivel”, añadió. “Si pierdo no me lo tomaría como un fracaso”.

Alcaraz doblegó tanto a Nadal como Djokovic rumbo al título de Madrid el año pasado. Sostiene que jugar en su país no añade presión.

“No nos confiamos y no nos sentimos ni favoritos ni nada, siempre vamos partido a partido y a ver contra quién nos toca”, afirmó. “A mí me gusta jugar enfrente de tanto público y más si es aquí en España, delante de mi gente. La verdad que es una motivación muy, muy grande”.

Cuatro jugadores tienen al alcance el número rumbo al Abierto de Francia. Está Medvedev, quien no jugó en Madrid el año pasado. Los otros son Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas y Andrey Rublev, todos obligados a llegar lejos tanto en Madrid como en Roma. Tsitsipas viene de perder la final de Barcelona ante Alcaraz; Rublev se consagró en Montecarlo y Ruud se coronó en Estoril.

Ons Jabeur, la defensora del título en el cuadro femenino, se retiró por una lesión en el isquiotibial izquierdo. Iga Swiatek y Aryna Sabalenka, las dos primeras del ranking, serán las grandes protagonistas de la cita en la Caja Mágica de la capital española.

El torneo se expandió este año, con un cuadro más amplio y más días.

La actividad en la llave principal de las mujeres arrancó con la victoria de la rumana Sorana Cirstea por 6-3, 3-6, 6-1 y tendrá a Sabalenka como rival de turno.

A su vez, la estadounidense Sofia Kenin, excampeona del Abierto de Australia, sucumbió 6-0, 6-3 ante la belga Maryna Zanevska. Y la estonia Anett Kontaveit, ex número dos del ranking, perdió 6-2, 6-2 frente a la checa Karolina Muchova.