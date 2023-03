Fuente AP: jurado de caso Trump atiende otros asuntos

Click to copy

Click to copy

NUEVA YORK (AP) — El jurado de instrucción de Manhattan que investiga a Donald Trump por pagos de sobornos planeaba escuchar testimonios sobre otros asuntos el jueves, lo que demoraría la votación sobre si presentará acusaciones contra el expresidente, según una persona allegada al asunto.

No se explicó de inmediato por qué el jurado especial, que no se reunió el miércoles, no trataría el caso Trump durante la sesión del jueves. Tampoco estaba claro cuándo o si los fiscales presentarían pruebas o cuándo pedirían al jurado que tome una decisión sobre si presentará una acusación penal que sería histórica.

El panel es un jurado investigador, lo cual significa que entiende en otros casos, además del de pagos durante la campaña de 2016 para asegurar el silencio de una actriz porno que decía haber tenido un encuentro sexual con Trump años antes. La persona que confirmó que el jurado atendía otros asuntos habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a hacerlo públicamente.

ADVERTISEMENT

Las investigaciones de los jurados de instrucción son secretas, y la ley prohíbe a los fiscales revelar lo que sucede a puertas cerradas. Pero este caso ha cautivado a la opinión pública minuto a minuto y cada revelación se magnifica tanto porque el blanco presunto es un expresidente como porque el mismo Trump elevó las expectativas de una medida inminente al afirmar el fin de semana pasado que preveía su arresto el martes. Esto no sucedió.

Los vistazos a la investigación han provenido de testigos y abogados que no están obligados, como los fiscales, a mantener el secreto. Michael Cohen, exabogado de Trump y testigo de cargo clave, ha hablado públicamente sobre sus declaraciones, lo mismo que otro testigo reciente, Robert Costello, un abogado cuyo testimonio apuntaba a socavar la credibilidad de Cohen.

Pero la fiscalía, que encabeza la investigación, no ha dado la menor indicación de sus plazos. En una carta el jueves a legisladores republicanos que solicitaron documentos y testimonios del caso, la asesora legal de la fiscalía, Leslie Dudek, escribió que Trump “creó una expectativa falsa” al pronosticar su arresto, y reiteró que los fiscales están obligados a mantener el secreto.

“Estas disposiciones de confidencialidad existen para proteger los intereses de los distintos participantes en el proceso criminal —el acusado, los testigos y los miembros del gran jurado_, así como la integridad del proceso del gran jurado”, dice la carta.