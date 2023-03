Suiza ordena a Credit Suisse suspender bonificaciones

Click to copy

Un reloj al lado del logo del banco Credit Suisse, en Zúrich, Suiza, el 20 de marzo de 2023. (Ennio Leanza/Keystone via AP)

GINEBRA (AP) — El gobierno suizo le ordenó a Credit Suisse suspender temporalmente el pago de bonificaciones a empleados luego de orquestar la compra de la institución por su rival UBS.

El Departamento de Finanzas de Suiza indicó el martes que la ley federal le permite al gobierno fijar “medidas en lo relativo a remuneraciones” en casos relacionados con los bancos más grandes del país.

Hace unos días, las autoridades suizas, con el respaldo del banco central y reguladores financieros, negociaron para pactar la venta de Credit Suisse por parte de UBS, por 3.250 millones de dólares.

El retiro masivo de depósitos y años de turbulencia generaron temores de que Credit Suisse quebraría y provocaría una crisis financiera mundial, tras el colapso de dos bancos estadounidenses.

El gobierno suizo dice que no anulará las bonificaciones ya pagadas del año pasado porque no desea penalizar a empleados del Credit Suisse “que no causaron la crisis”.

Pero las autoridades en la capital, Berna, dijeron que prohibirían el pago de bonificaciones “diferidas” —aunque ya hayan sido pagadas— exceptuando las que “ya están en proceso de ser pagadas”.