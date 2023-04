El papa dispuesto a devolver artefactos a pueblos autóctonos

El papa Francisco a bordo del avión papal tras su visita a Hungría, el 30 de abril de 2023. (Vincenzo Pinto/Foto del Pool, via AP) El papa Francisco a bordo del avión papal tras su visita a Hungría, el 30 de abril de 2023. (Vincenzo Pinto/Foto del Pool, via AP)

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL (AP) — El papa Francisco declaró el domingo que hay conversaciones en curso para devolver artefactos en el Museo del Vaticano que pertenecían a pueblos autóctonos de Canadá, y expresó voluntad para devolver otras reliquias que están en la colección del Vaticano según se estudie caso por caso.

“Esto recuerda el Séptimo Mandamiento: Si robas algo, debes devolverlo”, dijo el pontífice en el avión papal cuando regresaba al Vaticano de una visita a Hungría.

Recientemente, el Vaticano devolvió a Grecia tres fragmentos del Partenón que estaban en el Museo del Vaticano desde hace dos siglos. El papa expresó el domingo que las devoluciones son “el gesto correcto” y que cuando ese tipo de devoluciones sean posibles, los museos deben emprenderlas.

“En el caso en que uno pueda devolver algo, si es necesario hacer un gesto, es mejor hacerlo”, expresó el pontífice.

“A veces no se puede, a veces no existen las posibilidades políticas, reales o concretas. Pero en los casos en que se pueden hacer devoluciones, por favor hazlo. Es bueno para todos, así no te acostumbras a poner la mano en el bolsillo del otro”.

Sus comentarios a The Associated Press son los primeros sobre el tema, en momentos en que muchos museos de Europa y Norteamérica están reevaluando sus colecciones antropológicas y etnográficas, y cuando aumenta la reflexión sobre el colonialismo en Asia, África y América y la necesidad de devolver artefactos saqueados.

El Vaticano posee una extensa colección de artefactos y obras de arte hechas por pueblos indígenas de todo el mundo, muchas enviadas a Roma por misioneros católicos para una exposición en los jardines del Vaticano en 1925.

El Vaticano insiste en que los artefactos fueron obsequios. Pero expertos en temas indígenas dudan si los pueblos autóctonos en ese entonces podían libremente ofrecer los objetos debido al desbalance de poder en el esquema colonial.

Francisco, el primer papa proveniente de un país latinoamericano, conoce bien esa historia. El año pasado, viajó a Canadá para pedir perdón personalmente a los pueblos indígenas por los abusos que sufrieron a manos de misioneros católicos en albergues residenciales.

Antes de esa visita, grupos indígenas visitaron el Museo Anima Mundi en el Vaticano, vieron las obras de arte hechas por sus antepasados y expresaron interés en tener mayor acceso a la colección y en que se les devuelvan algunos artefactos.

“La restitución de artefactos indígenas ya está en curso en Canadá, por lo menos acordamos en realizarla”, expresó el papa, añadiendo que la experiencia de la Santa Sede al reunirse con pueblos indígenas en Canadá había sido “muy productiva”.

