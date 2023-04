2023 Baseball Salaries

NEW YORK (AP) — The 2023 salaries for the 943 major league baseball players on opening day rosters, injured listsand restricted list. Figures were obtained by The Associated Press from management and player sources and include salaries and pro-rated shares of signing bonuses and other guaranteed income. For some players, parts of deferred signing bonuses and salaries are discounted to reflect present-day values (il-injured list).

BALTIMORE ORIOLES il-James McCann $12,150,000 Kyle Gibson 10,000,000 Adam Frazier 8,000,000 Anthony Santander 7,400,000 Cedric Mullins 4,100,000 Austin Hays 3,200,000 il-Mychal Givens 3,000,000 il-John Means 2,975,000 Jorge Mateo 2,000,000 Austin Voth 1,850,000 il-Dillon Tate 1,500,000 Danny Coulombe 1,000,000 Anthony Bemboom 900,000 Ryan Mountcastle 738,400 Cole Irvin 737,600 Ramón Urías 734,700 Adley Rutschman 733,900 Tyler Wells 732,400 Cionel Pérez 732,300 Félix Bautista 731,800 Dean Kremer 731,200 Keegan Akin 731,100 Bryan Baker 729,000 Kyle Bradish 728,100 Ryan McKenna 725,800 Gunnar Henderson 723,200 Mike Baumann 722,300 Kyle Stowers 722,200 Terrin Vavra 722,100 Logan Gillaspie 721,200 ——— BOSTON RED SOX Chris Sale $21,672,484 il-Trevor Story 20,000,000 Rafael Devers 17,500,000 Kenley Jansen 16,000,000 Masataka Yoshida 15,600,000 Kiké Hernández 10,000,000 Corey Kluber 10,000,000 Justin Turner 8,300,000 Chris Martin 8,000,000 Adam Duvall 7,000,000 Alex Verdugo 6,300,000 Nick Pivetta 5,350,000 il-James Paxton 4,000,000 Richard Bleier 3,500,000 il-Adalberto Mondesi 3,045,000 Christian Arroyo 2,000,000 Ryan Brasier 2,000,000 Raimel Tapia 2,000,000 il-Joely Rodriguez 1,500,000 il-Garrett Whitlock 1,250,000 Reese McGuire 1,225,000 Rob Refsnyder 1,200,000 Yu-Cheng Chang 850,000 John Schreiber 750,000 Tanner Houck 740,000 Kutter Crawford 730,000 il-Brayan Bello 729,500 il-Wyatt Mills 727,500 Triston Casas 723,500 Zack Kelly 723,500 Kaleb Ort 722,000 Josh Winckowski 722,000 Connor Wong 722,000 ——— CHICAGO WHITE SOX Lance Lynn $18,500,000 Yasmani Grandal 18,250,000 Yoán Moncada 17,800,000 il-Liam Hendriks 14,333,333 Tim Anderson 12,500,000 Lucas Giolito 10,400,000 Eloy Jiménez 10,333,333 Luis Robert Jr. 9,500,000 Joe Kelly 9,000,000 Andrew Benintendi 8,600,000 Mike Clevinger 8,000,000 Kendall Graveman 8,000,000 Dylan Cease 5,700,000 Aaron Bummer 3,750,000 Reynaldo López 3,625,000 Jake Diekman 3,500,000 Elvis Andrus 3,000,000 Michael Kopech 2,050,000 Hanser Alberto 1,300,000 José Ruiz 925,000 Andrew Vaughn 760,000 Jimmy Lambert 735,000 Gavin Sheets 735,000 il-Matt Foster 734,000 il-Garrett Crochet 733,000 Seby Zavala 732,000 Romy González 723,000 Oscar Colás 720,000 Gregory Santos 720,000 ——— CLEVELAND GUARDIANS Josh Bell $16,500,000 José Ramirez 14,000,000 Shane Bieber 10,010,000 Amed Rosario 7,800,000 Mike Zunino 6,000,000 Cal Quantrill 5,550,000 Josh Naylor 3,350,000 Zach Plesac 2,950,000 Myles Straw 2,900,000 Aaron Civale 2,600,000 Emmanuel Clase 1,900,000 Andrés Giménez 1,571,429 James Karinchak 1,500,000 Trevor Stephan 1,350,000 Cam Gallagher 1,250,000 Enyel De Los Santos 750,000 Meibrys Viloria 750,000 il-Triston McKenzie 739,500 il-Sam Hentges 730,200 Steven Kwan 727,300 Eli Morgan 727,000 Nick Sandlin 726,000 Oscar Gonzalez 722,600 il-Cody Morris 720,200 Gabriel Arias 720,100 Will Brennan 720,100 Xzavion Curry 720,100 Hunter Gaddis 720,100 Tim Herrin 720,000 ——— DETROIT TIGERS Miguel Cabrera $32,000,000 Javier Báez 22,000,000 Eduardo Rodriguez 14,000,000 Matt Boyd 10,000,000 il-Michael Lorenzen 8,500,000 Jonathan Schoop 7,500,000 Austin Meadows 4,300,000 José Cisnero 2,287,500 Spencer Turnbull 2,150,000 Tyler Alexander 1,875,000 Chasen Shreve 1,250,000 Trey Wingenter 1,000,000 il-Tarik Skubal 743,700 Eric Haase 740,100 Zach McKinstry 734,500 il-Casey Mize 734,200 Matt Manning 729,200 Riley Greene 727,800 Matt Vierling 727,100 Nick Maton 726,600 Jason Foley 726,200 Alex Lange 726,000 Jake Rogers 726,000 il-Beau Brieske 724,400 Kerry Carpenter 723,700 Joey Wentz 723,500 Spencer Torkelson 723,100 il-Tyler Nevin 723,000 Garrett Hill 722,300 Ryan Kreidler 721,600 Mason Englert 720,000 Freddy Pacheco 720,000 ——— HOUSTON ASTROS Alex Bregman $30,500,000 il-Jose Altuve 29,000,000 José Abreu 19,500,000 il-Lance McCullers Jr. 15,950,000 Ryan Pressly 14,000,000 il-Michael Brantley 12,000,000 Rafael Montero 11,500,000 Hector Neris 8,000,000 Yordan Alvarez 7,833,333 Framber Valdez 6,800,000 Martín Maldonado 5,000,000 Kyle Tucker 5,000,000 Ryne Stanek 3,600,000 Cristian Javier 3,400,000 José Urquidy 3,025,000 Phil Maton 2,550,000 Mauricio Dubón 1,400,000 il-Blake Taylor 830,000 Luis Garcia 763,200 Jeremy Peña 754,900 Chas McCormick 752,500 Bryan Abreu 745,200 Jake Meyers 732,000 Seth Martinez 730,200 Hunter Brown 725,000 David Hensley 722,600 il-Parker Mushinski 721,800 Ronel Blanco 721,200 Yainer Diaz 720,300 Corey Julks 720,000 César Salazar 720,000 ——— KANSAS CITY ROYALS Salvador Perez $20,000,000 Zack Greinke 8,500,000 Jordan Lyles 8,500,000 Hunter Dozier 7,500,000 Brad Keller 5,775,000 Scott Barlow 5,300,000 Aroldis Chapman 3,750,000 Nicky Lopez 3,700,000 Ryan Yarbrough 3,000,000 Brady Singer 2,950,000 Amir Garrett 2,650,000 Kris Bubic 2,200,000 Franmil Reyes 2,000,000 Matt Duffy 1,500,000 Taylor Clarke 1,150,000 Jackie Bradley Jr. 900,000 il-Jacob Brentz 850,000 Bobby Witt Jr. 745,750 Edward Olivares 740,750 Dylan Coleman 731,750 Carlos Hernández 730,250 il-Daniel Lynch 730,250 Kyle Isbel 727,500 MJ Melendez 726,500 Jose Cuas 726,000 Vinnie Pasquantino 725,500 Michael Massey 722,850 il-Drew Waters 722,400 Nate Eaton 722,200 il-Angel Zerpa 721,400 il-Diego Hernandez 720,000 ——— LOS ANGELES ANGELS Anthony Rendon $38,571,429 Mike Trout 37,116,667 Shohei Ohtani 30,000,000 Tyler Anderson 13,000,000 Hunter Renfroe 11,900,000 Brandon Drury 8,500,000 Gio Urshela 8,400,000 Matt Moore 7,550,000 Aaron Loup 7,500,000 il-Max Stassi 7,000,000 Ryan Tepera 7,000,000 Carlos Estévez 6,750,000 David Fletcher 6,000,000 Patrick Sandoval 2,750,000 Taylor Ward 2,750,000 il-Jared Walsh 2,650,000 Luis Rengifo 2,300,000 Jake Lamb 1,250,000 Brett Phillips 1,200,000 Jaime Barria 1,050,000 il-Griffin Canning 850,000 Jimmy Herget 750,000 José Quijada 750,000 José Suarez 750,000 Tucker Davidson 740,000 Reid Detmers 740,000 il-Chris Rodriguez 740,000 Matt Thaiss 740,000 Andrew Wantz 740,000 il-Davis Daniel 730,000 il-José Marte 730,000 Logan O'Hoppe 730,000

