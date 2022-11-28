Tabla de goleadores de la Copa Mundial
Tres
Kylian Mbappé, Francia
Enner Valencia, Ecuador
Dos
Bruno Fernandes, Portugal
Cho Geu-sung, Corea del Sur
Cody Gakpo, Holanda
Olivier Giroud, Francia
Mohammed Kudus, Ghana
Lionel Messi, Argentina
Álvaro Morata, España
Andrej Kramaric, Croacia
Richarlison, Brasil
Bukayo Saka, Inglaterra
Mehdi Taremi, Irán
Ferran Torres, España
Uno
Vincent Aboubakar, Camerún
Zakaria Aboukhlal, Marruecos
Salem Aldawsari, Arabia Saudí
Saleh Alshehri, Arabia Saudí
Takuma Asano, Japón
Andrew Ayew, Ghana
Marco Asensio, España
Gareth Bale, Gales
Michy Batshuayi, Bélgica
Jude Bellingham, Inglaterra
Osman Bukari, Ghana
Casemiro, Brasil
Jean-Charles Castelletto, Camerún
Andreas Christensen, Dinamarca
Rouzbeh Cheshmi, Irán
Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún
Alphonso Davies, Canadá
Boulaye Dia, Senegal
Famara Diedhiou, Senegal
Bamba Dieng, Senegal
Ritsu Doan, Japón
Mitchell Duke, Australia
Breel Embolo, Suiza
Gavi, España
Joao Félix, Portugal
Enzo Fernández, Argentina
Niclas Füllkrug, Alemania
Keysher Fuller, Costa Rica
Craig Goodwin, Australia
Jack Grealish, Inglaterra
Davy Klaassen, Holanda
Rafael Leao, Portugal
Robert Lewandowski, Polonia
Marko Livaja, Croacia
Lovro Majer, Croacia
Sergej Milinkovic-Savic, Serbia
Aleksandar Mitrovic, Serbia
Mohammed Muntari, Qatar
Strahinja Pavlovic, Serbia
Dani Olmo, España
Adrien Rabiot, Francia
Marcus Rashford, Inglaterra
Ramin Rezaeian, Irán
Cristiano Ronaldo, Portugal
Abdelhamid Sabiri, Marruecos
Mohammed Salisu, Ghana
Carlos Soler, España
Raheem Sterling, Inglaterra
Timothy Weah, EEUU
Piotr Zielinski, Polonia