Tennessee: Legislador negro expulsado volverá a la cámara

MEMPHIS, Tennessee, EE.UU. (AP) — El segundo de los dos demócratas negros expulsados de la Cámara de Representantes de Tennessee volverá al recinto después de que una comisión de Memphis votó a favor de su reincorporación el miércoles, casi una semana después de que su expulsión por haber apoyado a manifestantes a favor del control de armas lo situara en el centro de la atención nacional.

Cientos de simpatizantes de Justin Pearson marcharon por Memphis hasta la reunión de la Junta de Comisionados del condado Shelby, coreando y vitoreando antes de entrar en el recinto de la comisión, donde los funcionarios votaron rápidamente 7-0 para restaurarlo en su puesto.

“El mensaje para toda la gente de Nashville que decidió expulsarnos: no pueden expulsar la esperanza. No pueden expulsar la justicia”, declaró Pearson en la reunión, elevando el tono de voz a medida que hablaba. “No pueden expulsar nuestra voz. Y desde luego que no pueden expulsar nuestra lucha”.

La votación de la Cámara de Representantes del jueves de la semana pasada para destituir a Pearson y al representante Justin Jones, pero mantener a la representante blanca Gloria Johnson, generó acusaciones de racismo. Johnson sobrevivió por un voto. Los líderes republicanos negaron que la cuestión de raza hubiera tenido algo que ver.

El líder de la mayoría en el Senado federal, Chuck Schumer, y otros cuatro senadores enviaron una carta el miércoles pidiendo al Departamento de Justicia que investigue si las expulsiones violaron la Constitución o las leyes federales de derechos civiles y “que tome todas las medidas necesarias para defender la integridad democrática de los órganos legislativos de nuestra nación”.

Tras la votación de reincorporación, una multitud de alegres seguidores recibió a Pearson en el exterior, en una celebración similar a la de una iglesia. Pearson adoptó la cadencia de un predicador al pronunciar un discurso conmovedor en el que el público interactuó. Acompañado por su prometida, su madre y sus cuatro hermanos, levantó el puño, saltó y abrazó a sus familiares.

“Han despertado a un gigante dormido”, dijo, mientras un redoble de tambores y vítores hacían eco de su voz.

Se espera que Pearson regrese al Capitolio de Nashville el jueves, cuando la Cámara de Representantes celebre su próxima sesión, y planea ser juramentado allí.

Los republicanos expulsaron a Pearson y Jones por su papel en una protesta a favor del control de armas en la cámara baja tras un tiroteo en una escuela de Nashville que dejó tres niños y tres adultos muertos. El Consejo Metropolitano de Nashville tardó sólo unos minutos el lunes para restituir unánimemente a Jones en su cargo.

Los periodistas de The Associated Press Jonathan Mattise y Kimberlee Kruesi en Nashville contribuyeron a este despacho.