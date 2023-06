Casa Blanca destaca inversiones en infraestructura y manufactura

Click to copy

WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca lanzará el martes un sitio web para señalar y rastrear decenas de miles de proyectos de infraestructura e inversiones privadas en manufactura para demostrarle a un público escéptico el impacto favorable de sus medidas en la economía estadounidense.

El sitio Invest.gov documenta unos 32.000 proyectos de infraestructura e inversiones por valor de 470.000 millones de dólares en la producción de vehículos eléctricos, baterías, microprocesadores, biotecnología, energía limpia y otros sectores. El presidente Joe Biden, que busca su reelección en 2024, intenta demostrar cómo sus medidas están reformando la economía para enfrentar el cambio climático y competir con rivales como China.

La subjefa de despacho de la Casa Blanca, Natalie Quillian, dijo que el sitio muestra como el plan de Biden está “en camino y funcionando”.

“Queremos que la gente pueda ver lo que sucede en sus poblaciones”, indicó Quillian.

Los adultos estadounidenses en general critican la forma como Biden lleva la economía. En mayo, apenas el 33% lo aprobaba, de acuerdo con una encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. La elevada inflación ha eclipsado la tasa de desempleo del 3,7% y los 13 millones de empleos creados durante su presidencia.

El gobierno se apresta a lanzar una campaña pública con una segunda ronda de su gira “Invertir en Estados Unidos”. Secretarios del gabinete y otros funcionarios recorrerán el país durante el receso legislativo del 4 de julio, Día de la Independencia. Biden y otros funcionarios recorrieron partes del país en marzo y abril para tratar de destacar sus medidas.

El presidente presentará el sitio en las próximas horas durante una reunión de gabinete. Es una pieza clave de la campaña para llamar la atención sobre los logros legislativos de Biden durante sus dos primeros años, cuando los demócratas controlaban las dos cámaras del congreso. Además de 1,9 billones de dólares para contrarrestar los estragos de la pandemia, Biden sancionó una ley de infraestructura por valor de 1 billón de dólares. Obtuvo más de 250.000 millones de dólares para invertir en la producción de chips y la investigación científica, e introdujo exenciones impositivas para fuentes de energía renovable con un valor de cientos de miles de millones de dólares.

Los usuarios que entran al sitio pueden ver un mapa nacional o recorrer los proyectos por estado. El sitio describe inversiones privadas de más de 100 millones de dólares que, según el gobierno, fueron estimuladas por sus medidas. Incluye datos económicos y otros detalles para cada estado, entre ellos el mayor acceso a la atención de salud y la baja de los precios de medicamentos recetados.