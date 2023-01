Click to copy

PSG sorprendido que el gobierno de París no venda el estadio

En foto dle 28 de diciembre del 2022, Kylian Mbappe del PSG celebra tras anotar el segundo gol de su equipo de penal en la liga francesa ante el Strasbourg. El sábado 14 de enero del 2023, PSG decepcionado de que la alcadeza de París Ane Hidalgo asegurara que el Parc des Princes no se venderá. (AP Foto/Thibault Camus)

PARÍS (AP) — Al Paris Saint-Germain le sorprendió y quedó decepcionado después de que el alcaldeza de París Anne Hidalgo indicó que la casa del equipo, el Parc des Princes, no está a la venta.

Eso quiere decir que el PSG no podrá comprar su propia casa.

El PSG se beneficia de un acuerdo a largo plazo, pero quiere adquirir su propio estado. En entrevista con lectores del periódico Le Parisien, Hidalgo indicó que eso no sucederá.

“El Parc des Princes no está a la venta. Y no se venderá. Esta es una decisión definitiva y firme. Es una herencia excepcional para los parisinos”, indicó la alcaldeza. “Por supuesto tenemos que ayudar al PSG en su deseo y necesitamos renovar, incrementar la capacidad y modernizar el Parc des Princes... Pero recordemos el contexto restrictivo: Parte del estadio se encuentra sobre el periférico, entonces no podemos cavar hacia abajo”.

Formado en 1970, el PSG comenzó a jugar en el Parc des Princes dos años después. El club, que pertenece al inversor Qatar QSI cree que ser dueños del estadio es parte crucial de su desarrollo y teme que tendrán que buscar en otro lado.

“Es sorpresivo y decepcionante escuchar que la alcadeza de una gran ciudad como París está tomando una posición que obligaría al PSG, nuestros aficionados y comunidades a dejar al Parc des Princes”, indicó el PSG el sábado y agregó que una decisión como esa agregaría “decenas de millones de euros a la carga a los contribuyentes para mantener la estructura de un edificio que tiene 50 años”.

El PSG añadió que ya ha invertido más de 85 millones de euros (92 millones de dólares) en costos de mantenimiento del estadio y está comprometido a invertir otros 500 millones de euros (542 millones de dólares) en renovaciones para que el club pueda competir con otros equipos del más alto nivel en Europa.

“Obviamente la gran inversión sólo se realizaría por parte del PSG si somos dueños del Parc des Princes”, indicó el PSG.