Libertadores: Siete clasificados a octavos se definen esta semana

BOGOTÁ (AP) — Después de una pausa de tres semanas por la fecha FIFA, la Copa Libertadores conocerá sus últimos siete clasificados a los octavos de final cuando esta semana se dispute la sexta jornada de la fase de grupos.

Nueve equipos accedieron anticipadamente a los 16 mejores del torneo regional, con la mayoría en manos de Argentina y Brasil, los países que acumulan más títulos de la competición, con 25 y 22, respectivamente.

Los argentinos Racing Club, Argentinos Juniors y Boca Juniors, y los brasileños Palmeiras y Athletico Paranaense encabezan la lista en la que también están Bolívar (Bolivia), Independiente del Valle (Ecuador), Olimpia (Paraguay) y Atlético Nacional (Colombia).

En el Grupo D, Fluminense, líder con nueve puntos, y River Plate, con siete, dependen de sí mismos para acceder a la próxima ronda. Los cariocas se medirán en casa con Sporting Cristal de Perú, que iguala con River en el segundo lugar, mientras que el Millonario será anfitrión de The Strongest de Bolivia, que cierra la zona con seis puntos.

River es el último equipo no brasileño que se proclamó campeón de la Libertadores, remontándose a la célebre edición de 2018 en la que superó a su clásico rival Boca en Madrid.

En la primera temporada con Martín Demichelis como técnico, River marcha a paso firme como líder de la liga argentina pero ha sufrido en el torneo continental.

Para no comprometer su clasificación a otros, River tiene que derrotar a The Strongest.

Y Demichelis pidió a su plantel no relajarse por la ventaja de 10 puntos que mantiene sobre Talleres de Córdoba en el campeonato local.

“No vamos a ser hipócritas y no reconocer que se acerca el final”, advirtió Demichelis. “Pero como les digo a los jugadores, esto es día a día y no quiero que nadie piense que ya somos los campeones, porque no hubo escenario, entrega de medallas, nada”.

LUCHA DE TRES EN EL GRUPO B

Otro grupo que aún no tiene ningún clasificado es el B, donde Independiente Medellín, puntero con 10 unidades, tendrá un duelo clave en Porto Alegre contra Internacional, que está solo un punto por detrás. Nacional, tercero con ocho, se jugará el pase como local ante el eliminado Metropolitanos de Venezuela.

¿CÓMO VA EL CAMPEÓN FLAMENGO?

El reinante campeón Flamengo necesita apenas sumar un punto ante Aucas de Ecuador para avanzar en el Grupo A, que lidera Racing. El monarca ecuatoriano, sin opciones de progresar a octavos de final, contará con el debut del técnico colombiano Santiago Escobar, quien llega en reemplazo del venezolano César Farías, que fue despedido tras agredir a dos jugadores rivales en un partido del torneo local.

BOCA QUIERE EL PRIMER LUGAR

Boca Juniors, puntero del Grupo F y con la clasificación asegurada, buscará ante Monagas de Venezuela dejar atrás la derrota 4-0 sufrida ante Godoy Cruz en la última fecha del torneo argentino. Le bastará el empate para llevarse el primer lugar con lo que tendría un cruce más accesible en octavos. Colo Colo y Deportivo Pereira de Colombia disputarán en Santiago de Chile un duelo directo por la segunda ubicación.

EL DEBUT DE SCOLARI

Athletico Paranaense comanda el Grupo G, el cual podría tener un pleno brasileño si Atlético Mineiro no pierde por más de un gol ante Libertad en Asunción. El técnico Luiz Felipe Scolari, quien llevó al cuadro de Curitiba al subcampeonato en la última Libertadores, se estrenará en este torneo en el banquillo del “Galo”, tras reemplazar al argentino Eduardo Coudet.

PRIMERA PLAZA EN JUEGO

Palmeiras y Bolívar, ambos igualados en la cima con 12 puntos, chocarán en Sao Paulo para definir la primera posición del Grupo C, en el que Barcelona y Cerro Porteño pugnarán por el tercer puesto, que da acceso a la Copa Sudamericana.

El mismo caso se da en el Grupo E, que tendrá el choque por el liderato entre Argentinos Juniors, que suma 11 puntos, dos más que Independiente del Valle de Ecuador. Corinthians de Brasil y Liverpool de Uruguay se enfrentarán por el lugar de consolación.

En el Grupo H, Olimpia buscará asegurar la vanguardia cuando reciba en Asunción al descartado Melgar peruano, mientras que Atlético Nacional, que viene de perder la final del fútbol colombiano ante Millonarios, intentará resarcirse en Medellín contra Patronato de Argentina.

Los 16 clasificados a octavos de final de la Copa Libertadores conocerán sus emparejamientos en el sorteo que se realizará el miércoles 5 de julio, en el cual se cruzarán los ocho primeros de cada grupo contra los segundos.