Grecia y Vaticano acuerdan “donación” de piezas del Partenón

ROMA (AP) — El Vaticano y Grecia finalizaron un acuerdo el martes para la devolución de tres fragmentos escultóricos del Partenón que han permanecido en la colección de los Museos Vaticanos durante dos siglos, en el más reciente caso en el que un museo occidental cede a las demandas de restitución. El Vaticano ha descrito la entrega como una “donación” ecuménica al arzobispo cristiano ortodoxo de Atenas y a toda Grecia, no necesariamente una transferencia entre estados. Sin embargo, el proceso aumenta la presión sobre el Museo Británico para que concluya un acuerdo con Grecia sobre el destino de su colección, mucho mayor, de esculturas del Partenón. El responsable de la ciudad estado del Vaticano, el cardenal Fernando Vergez, firmó un acuerdo para implementar la “donación” durante una ceremonia privada en los Museos Vaticanos con la ministra de Cultura griega Lina Mendoni y un representante del arzobispo cristiano ortodoxo de Atenas y Grecia, Su Beatitud Ieronymos II. El enviado, el padre Emmanuel Papamikroulis, dijo a The Associated Press que la Iglesia Ortodoxa Griega y el arzobispo estaban agradecidos con el papa Francisco por el acuerdo. “Ha ocurrido en un momento difícil para nuestro país, y espero que proporcione un sentido de orgullo y felicidad. Espero que esta iniciativa sea seguida por otros”, dijo en una entrevista telefónica desde el Vaticano, donde daba un recorrido por los jardines después de la ceremonia de firma. “Esta iniciativa ayuda a sanar las heridas del pasado y demuestra que cuando los líderes cristianos trabajan juntos, pueden resolver los problemas de manera práctica”, agregó Papamikroulis. Se espera que los fragmentos lleguen a Atenas este mes y hay una ceremonia prevista el 24 de marzo para recibirlos. El Museo Británico ha rechazado durante décadas las peticiones de Grecia para que devuelva su amplia colección de esculturas del Partenón, que son una pieza central del museo desde 1816. Sin embargo, el presidente del museo dijo este mes que Gran Bretaña y Grecia trabajaban en un acuerdo que permitiría mostrar los Mármoles del Partenón tanto en Londres como en Atenas. Las esculturas del siglo V antes de Cristo son en su mayoría restos del friso de 160 metros (520 pies) que recorría la fachada exterior del templo en la Acrópolis, dedicado a Atenea, diosa de la sabiduría. Buena parte del friso y otras decoraciones escultóricas del templo se perdieron en un bombardeo en el siglo XVII, y casi la mitad de lo que quedaba fue llevada por el diplomático británico Lord Elgin en el siglo XIX. ___ Gatopoulos contribuyó a este despacho desde Atenas.