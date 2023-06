Jefe de clima ONU: abandonar combustibles fósiles es clave, pero podría no abordarse en COP28

ARCHIVO - Simon Stiell, responsable climático de Naciones Unidas, habla en la sesión de clausura de la cumbre climática COP27 el 20 de noviembre de 2022 en Sharm el Sheij, Egipto. El mundo debe abandonar los combustibles fósiles si quiere combatir el calentamiento global, indicó el responsable de clima en Naciones Unidas durante una entrevista con The Associated Press. Sin embargo, es posible que esa idea no forme parte de la agenda en las cruciales negociaciones internacionales de este otoño, organizadas en y por una nación petrolera. (AP Foto/Peter Dejong, Archivo)