Balsa con migrantes a bordo se hunde frente a costa de Marruecos; recuperan dos cuerpos

MADRID (AP) — Los cuerpos de un hombre y un niño fueron recuperados de las aguas frente a la costa oeste de Marruecos y 24 personas fueron rescatadas luego de que una balsa de goma con migrantes a bordo se hundió, informó el miércoles el servicio de Salvamento Marítimo de España.

Caminando Fronteras, una organización no gubernamental española, dijo que había más de 60 personas a bordo de la balsa y que más de 30 fueron reportadas como desaparecidas. Acusó a las autoridades españolas de no haber ayudado a los migrantes a tiempo.

La organización vigila las embarcaciones con migrantes a bordo en la zona para tratar de ayudarlos y recibe llamadas telefónicas de personas en los botes o de sus familiares.

Un portavoz del servicio de Salvamento Marítimo de España, que no estaba autorizado a ser nombrado por los medios de comunicación, comentó a The Associated Press que el servicio recibió una llamada procedente del barco el martes por la noche. Un avión desde las Islas Canarias de España encontró la balsa a unos 70 kilómetros (44 millas) frente a la costa noroeste de África y a unos 160 kilómetros (100 millas) al sur de las islas.

El portavoz dijo que la tripulación del avión reportó que la embarcación no mostraba señales de tener problemas y que el servicio no tenía detalles de cuándo o por qué se hundió.

Añadió que Marruecos asumió la responsabilidad por la operación de rescate y que un barco mercante que navegaba en la zona se había acercado a la balsa luego de la alerta enviada por Marruecos. Las 24 personas fueron rescatadas hasta el miércoles por la mañana.

El cuerpo del menor fue encontrado por un helicóptero español y el cuerpo del hombre fue hallado por el barco mercante, ambos el miércoles, de acuerdo con el portavoz.

Helena Maleno de Caminando Fronteras tuiteó el miércoles que los migrantes no recibieron ayuda durante 12 horas. Señaló que 39 personas habían muerto, incluidas cuatro mujeres y un bebé. De momento no se pudieron confirmar esas cifras.