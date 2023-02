AP EXPLICA: ¿Cómo sería la sentencia de R. Kelly?

Click to copy

CHICAGO (AP) — El superastro convicto R. Kelly no podrá quedar libre hasta 2066, cuando estaría cerca de cumplir 100 años, si un juez federal acepta las recomendaciones de los fiscales el jueves en su próxima audiencia de sentencia en su natal Chicago.

Kelly, de 56 años, será sentenciado tras ser declarado culpable el año pasado en Chicago por pornografía infantil e incitar a menores de edad a cometer actos sexuales. Ya cumple una sentencia de 30 años tras ser declarado culpable en Nueva York en 2021 de asociación delictuosa y tráfico sexual.

La duda principal es si el juez Harry Leinenweber ordenará que Kelly cumpla la sentencia de Chicago simultáneamente con la de Nueva York o que empiece a purgar su sentencia de Chicago sólo hasta que haya cumplido la de la primera ciudad.

Si al cantante se le ordena cumplir sus sentencias una tras otra, esto borraría prácticamente cualquier posibilidad de que Kelly saliera de prisión con vida.

A continuación, un vistazo a las posibles sentencias:

¿QUÉ PIDEN LOS FISCALES?

En un memorando de sentencia de la semana pasada, recomendaron que Kelly purgue 25 años más y que los cumpla de manera consecutiva a la sentencia de Nueva York.

Los fiscales describieron a Kelly como “un depredador sexual en serie” que usó su fama y riqueza para atraer a admiradoras impresionadas por su celebridad para abusar sexualmente de ellas y luego desecharlas. Afirman que no ha mostrado arrepentimiento.

El jurado en Chicago sentenció a Kelly por tres cargos por producir pornografía de menores e incitar a menores de edad a cometer actos sexuales. Kelly fue absuelto del cargo que más había llamado la atención, el cual argumentaba que manipuló su juicio estatal de 2008 por pornografía infantil.

Los fiscales reconocieron que una sentencia de 25 años sería mayor que lo que sugieren las directrices sobre sentencias y que una sentencia consecutiva podría ser el equivalente a una sentencia de cadena perpetua.

Pero afirman que en el caso de Kelly su “deseo de abusar de menores de edad es insaciable”, y que una sentencia así es necesaria para “proteger a la comunidad” de él.

¿QUÉ SENTENCIA PIDE LA DEFENSA?

La abogada de Kelly, Jennifer Bonjean, pidió una sentencia de 10 años, la menor que indican las directrices.

También solicitó, en una serie de documentos presentados previo a la sentencia, que sin importar la pena que imponga Leinenweber, le permita a Kelly purgarla al mismo tiempo que la sentencia de Nueva York.

Bonjean señaló que la sentencia actual de Kelly significa que no podrá quedar libre hasta que tenga 80 años y que una nueva sentencia consecutiva sería una condena que requiere “una segunda vida”.

Señaló que una sentencia extendida para Kelly, quien es negro, también sería desproporcionada pues, de acuerdo con la abogada, hay estrellas de rock blancas que han quedado impunes por el comportamiento por el que fue sentenciado Kelly.

¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS PARA UNA SENTENCIA CONSECUTIVA?

Por estatuto, los jueces suelen permitir que los acusados cumplan sus sentencias de forma simultánea, lo que significa que cumplen efectivamente sólo la sentencia más larga impuesta.

Pero si concluyen que los crímenes de un acusado son particularmente graves, pueden decidir que la única manera de disuadir tales delitos es ordenar que las sentencias sean cumplidas una tras otra.

Los jueces suelen ordenar una sentencia simultánea a una sentencia impuesta en un caso previo si los delitos en los dos casos están relacionados. Aunque los fiscales dicen que las víctimas de Kelly en el caso de Chicago son diferentes, la defensa argumenta que las acusaciones fueron esencialmente las mismas.

¿QUÉ ARGUMENTAN LOS FISCALES?

Los fiscales dicen que los delitos de Kelly fueron especialmente indignantes porque involucran a menores de edad a las que incitó para cometer actos sexuales cuando ellas tenían 14 y 15 años.

Lo que empeora esos delitos, dicen, es que “Kelly buscó registrar su explotación sexual” al filmarlas. Algunos videos llegaron a internet, lo que exacerbó el daño a la sociedad, dijeron los fiscales.

“Como Kelly es Kelly, más gente vio pornografía infantil”, dice su documento. “Los efectos de la conducta de Kelly son vastos, incalculables e irreversibles”.

¿QUÉ ARGUMENTA LA DEFENSA?

Bonjean acusó a los fiscales de ofrecer una “narrativa embellecida” en su memorando de sentencia “para inflamar las pasiones de la población y de la corte” contra Kelly.

También dijo que han buscado que el juez se una a lo que ella calificó como la “campaña sangrienta del gobierno para convertir a Kelly en un símbolo del movimiento #MeToo”.

“El gobierno insiste en exagerar las faltas de Kelly, haciéndolo sonar más como un adelanto de la próxima entrega de ‘Surviving R. Kelly’ que si se tratara de abogados”, dijo en referencia a la serie documental de Lifetime de 2019, “Surviving R. Kelly”, que incluía testimonios de las acusadoras, algunas de las cuales testificaron en el juicio en Chicago en 2022.

Bonjean también reclamó a los fiscales por argumentar que su cliente nunca ha expresado arrepentimiento. Dijo que Kelly tenía derecho a permanecer en silencio mientras apela y que los fiscales no deberían usar el consejo de la abogada para Kelly de no hablar como prueba de que no está arrepentido.

Alegó que el propio abuso que sufrió Kelly cuando era menor y su analfabetismo durante la edad adulta también justificaban sus pedidos de misericordia en el caso. El hecho de que la conducta que llevó a los cargos ocurrió hace décadas también debería ser tomado en cuenta, dijo.

Kelly, cuyo nombre de pila es Robert Sylvester Kelly, creció en la pobreza en Chicago y se convirtió en estrella internacional con éxitos como “I Believe I Can Fly” y la canción con tintes sexuales “Bump n’ Grind”.

Bonjean señaló que Kelly ya ha sufrido enormemente por sus problemas legales, incluyendo afectaciones financieras. Señaló que alguna vez se calculó su fortuna en 1.000 millones de dólares, pero que ahora está “desahuciado”.

¿KELLY HABLARÁ CON LA CORTE EN SU SENTENCIA?

No está claro si hablará, pues se arriesga a que el juez Leinenweber lo use en su contra. A los jueces les suele gustar escuchar expresiones de arrepentimiento en las sentencias. La mayoría de los acusados hablan.

Pero los acusados que apelan las sentencias, como Kelly, a veces eligen no hacerlo. Kelly no habló en su sentencia en Nueva York en 2022.

