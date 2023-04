Panthers reclutan a Young como 1ra selección del draft

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — Los quarterbacks dominaron la primera parte del draft de la NFL.

Bryce Young, C.J. Stroud y Anthony Richardson figuraron entre las primeras cuatro selecciones del jueves. El resultado no fue sorpresivo en una liga donde los equipos saben que encontrar un quarterback emblemático de la franquicia constituye el camino más rápido hacia el éxito.

Los Panthers de Carolina reclutaron a Young, el esbelto y dinámico quarterback de Alabama, con la primera selección, siete semanas después de realizar un canje colosal con Chicago para asegurar que obtendrían al jugador que necesitaban.

Carolina eligió a Young, ganador del Trofeo Heisman de 2021, por encima de C.J. Stroud, de Ohio State; Anthony Richardson, de Florida, y Will Levis, de Kentucky. El nuevo entrenador Frank Reich dijo al comienzo de la semana que la organización había alcanzado un consenso el lunes, luego de varias semanas de deliberación.

De todos modos, Stroud no tuvo que esperar mucho. Como la segunda selección general, aterrizó en los Texans de Houston, quienes luego realizaron un gran canje con Arizona para reclutar también en el tercer turno, en el que se hicieron de Will Anderson Jr., linebacker exterior de Alabama.

“Estoy ansioso por jugar con Will”, dijo Stroud. “Espero que él no me golpee muy duro en la práctica”.

Richardson fue elegido en el cuarto turno, para llegar a los Colts de Indianápolis, quienes por sexta campaña consecutiva tendrán a un nuevo quarterback titular.

De cara a este draft no había consenso sobre las selecciones, más allá de la primera.

Young es considerado un buen armador de jugadas que constituye una amenaza doble, con un gran brazo y una gran velocidad. Ha mostrado astucia y buenos valores intangibles, codiciados por los entrenadores, incluido liderazgo y ética de trabajo.

Las dudas principales se relacionan con su físico. En el combine, dio una estatura de cinco pies 10 1/8 pulgadas (1,78 centímetros) y un peso de 204 libras (92,5 kilogramos). Aunque dominó la conferencia SEC, algunos cazatalentos y entrenadores temen que carezca de las condiciones para soportar todos los golpes en la NFL.

Pero los Panthers no pudieron ignorar su habilidad superior.

“Quienes dudan de mí tienen derecho a tener su opinión”, dijo Young. “Pienso que ésa es la belleza del deporte. Todos venimos juntos y tenemos argumentos sobre quiénes pensamos que son buenos o no. Yo prefiero concentrarme en lo que puedo controlar”.

Kyler Murray, primera selección de 2019, es el otro mariscal de campo desde 2003 que ha sido seleccionado en la primera ronda pese a registrar en el combine un peso de 207 libras (94 kilos) o menos.

“Confío en mis capacidades”, dijo Young el miércoles. “No sé cómo jugar de otra forma. He tenido este tamaño en relación con la demás gente durante toda mi vida. Me concentro en lo que puedo controlar y no puedo crecer. Eso no entra en esta categoría. No puedo volverme más alto. Me enfoco en mí mismo, confío en mí, en lo que soy capaz de hacer, y estoy emocionado por el trabajo que se requerirá”.

Los Panthers han buscado una respuesta para la posición de quarterback desde que se desprendieron de Cam Newton, la primera selección del draft de 2011 y el Jugador Más Valioso de la NFL en 2015, cuando condujo a Carolina a una foja de 15-1 y a una aparición en el Super Bowl.

Stroud, finalista en la votación por el Heisman en las últimas dos campañas, va a Houston, para ayudar en la reconstrucción que siguió a los escándalos de Deshaun Watson. Es la novena vez que dos quarterbacks son elegidos en los primeros turnos.

Y ambos son negros, algo que jamás había ocurrido.

“Espero que esto inspire a muchos niños negros”, comentó Stroud.

Tras la racha de quarterbacks, los Seahawks de Seattle se decantaron por el cornerback de Illinois Devon Witherspoon con la quinta selección. Los CArdinals de Arizona ascendieron al sexto sitio para apoderarse de Paris Johnson, integrante de la línea ofensiva de Ohio State.

Las Vegas eligió después a Tyree Wilson, linebacker exterior del Texas Tech, y Atlanta convirtió a Bijan Robinson en el primer corredor elegido entre los primeros 10 desde que Saquon Barkley fue a los Giants como segundo en 2018.

Filadelfia, monarca de la Conferencia Nacional, ascendió un sitio y se hizo en el noveno de Jalen Carter, el defensive tackle de Georgia involucrado recientemente en un accidente automovilístico donde murieron dos personas.

Chicago optó con el décimo turno por Darnell Wright, integrante de la línea ofensiva de Tennessee.

En el undécimo sitio, los Titans dejaron pasar a Levis y prefirieron a un miembro de la línea ofensiva de Northweatern, Peter Skoronski. Los Buccaneers de Tampa Bay tampoco quisieron a Levis en el 19no turno y reclutaron a Calijah Kancey, defensive tackle de Pittsburgh.

De hecho, Levis no fue reclutado en la primera ronda.

El primer receptor no fue reclutado sino hasta la vigésima selección. Los Seahawks obtuvieron a Jaxon Smith-Njigba. Ello comenzó una racha de cuatro receptores seleccionados en fila.

Los Chargers consiguieron a Quentin Johnston, los Ravens se decidieron por Zay Flowers para formar equipo con Odell Beckham Jr., y los Vikings incorporaron a Jordan Addison para combinarse con Justin Jefferson.