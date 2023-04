Corte rusa multa a opositora que había pedido pena de cárcel

Click to copy

Click to copy

TALLINN, Estonia (AP) — Una corte rusa castigó a una mujer en una ciudad siberiana por publicar mensajes en redes sociales condenando la guerra en Ucrania y le aplicó una fuerte multa, a pesar de que tanto ella como la fiscalía pidieron una pena de cárcel.

La corte declaró a Marina Novikova, abogada de 65 años, culpable de “difundir información falsa” sobre el ejército ruso, que es un delito desde que el presidente Vladímir Putin envió las tropas a Ucrania hace más de 14 meses.

Los mensajes de Novikova en la aplicación de mensajes Telegram criticaban la invasión y al gobierno.

La corte de Seversk, la ciudad donde reside Novikova, le aplicó una multa de 1 millón de rublos (12.400 dólares), dijo su esposo Alexandr Gavrik al grupo promotor de los derechos humanos OVD-Info.

Los fiscales habían pedido una pena de tres años de prisión, y Novikova pidió cumplirla en lugar de la alternativa: una multa mínima de 700.000 rublos (8.700 dólares) porque dijo que no tenía dinero para pagar semejante suma.

“Estoy dispuesta a pagar el precio por el derecho de seguir siendo un ser humano… porque comprendo que no habrá absolución”, dijo Novikova al tribunal, según la prensa.

Un salario promedio en la provincia siberiana de Tomsk, donde se encuentra Seversk, es de 56.000 rublos, poco menos de 700 dólares, según cifras oficiales.

OVD-Info, que monitorea protestas y arrestos, dijo que el juicio a Novikova fue uno de los primeros bajo la nueva ley que prohíbe difundir información falsa sobre las fuerzas armadas. Pero los juicios se han multiplicado como parte de la campaña represiva del Kremlin desde la invasión de Ucrania.

La campaña represiva no tiene parangón desde la era soviética. Ha criminalizado el periodismo independiente en lo relativo al conflicto y toda crítica de la guerra, y los blancos han sido no solo figuras prominentes de la oposición condenadas a largas penas de cárcel, sino también personas no conocidas por su activismo contra el gobierno.

El lunes, una corte en Moscú condenó a un exagente de policía por criticar la guerra en una conversación telefónica con amigos. Semiel Vedel fue condenado a siete años de cárcel.

Las autoridades argumentaron que sus conversaciones telefónicas eran “públicas” porque el teléfono estaba intervenido en relación con otro caso criminal y un tercero escuchaba la conversación.

La Corte Suprema rusa dijo en un informe que en 2022 los tribunales aplicaron 4.439 multas por valor de 1,8 millones de dólares a ciudadanos por desacreditar a las fuerzas armadas, según el sitio independiente Mediazona.