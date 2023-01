Zendejas, en práctica con EEUU tras sanción a México

Click to copy

CARSON, California, EE.UU. (AP) — Alejandro Zendejas insiste en que no piensa en su futuro, más allá de la concentración de esta semana, su primera para entrenar con la selección mayor de Estados Unidos.

Pero el talentoso delantero tampoco está en contra de que la gente especule sobre cuál será el país al que represente a largo plazo.

“Estoy disfrutando el momento y aprovechando la oportunidad que tengo esta semana”, dijo. “Mi mente está concentrada en el partido de mañana”.

Zendejas eludió el martes las preguntas insistentes sobre el futuro y el pasado reciente que lo han puesto a la mitad de un forcejeo entre dos naciones que quieren sus servicios.

Hace una semana, la FIFA dispuso que México perdiera sobre la mesa los dos partidos amistosos en los que había contado con Zendejas, al considerar que jamás se aprobó que el atacante se mudara al Tri desde el sistema de selecciones juveniles de Estados Unidos.

Zendejas podría debutar con la selección mayor de Estados Unidos el miércoles por la noche, en el BMO Stadium, cerca del centro de Los Ángeles, en un partido amistoso ante Serbia.

En contraste con su desempeño brillante con el club América de México, el futuro del jugador de 24 años luce mucho menos claro más allá de esta semana. Zendejas indicó que no ha tomado una decisión sobe si representará a Estados Unidos o México, aunque tiene la opción de jugar para cualquiera de los dos países.

“Para ser sincero, no me gusta en realidad prestar demasiada atención a lo que pasa más allá del fútbol, porque el fútbol es mi trabajo”, dijo Zendejas. “Sólo me concentro en lo que puedo hacer en la cancha, cómo puedo ayudar al equipo de la mejor manera posible”.

Zendejas volvió a eludir el tema ante la pregunta de si quiere jugar por Estados Unidos en partidos adicionales o en la Copa de Oro prevista para este año.

“Espero que logremos este triunfo (el miércoles) y, a nivel personal, espero que sea un gran partido para mí”, dijo Zendejas. “Probablemente me enfocaré en el futuro una vez que lleguemos a ese punto”.

Mientras sus compañeros se presentaban para su primera práctica del campamento de enero el sábado, Zendejas estaba ocupado anotando un golazo con el América frente al Puebla. Volverá al América después del amistoso del miércoles, a fin de prepararse para el próximo compromiso en la Liga MX, previsto para el sábado.

Hasta entonces, Zendejas mencionó que disfruta la oportunidad de “reconectarse con los chicos”, en referencia a sus compañeros en Estados Unidos.