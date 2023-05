Fuentes AP: DeSantis anunciará candidatura el miércoles en Twitter Spaces con Elon Musk

Click to copy

Click to copy

El gobernador de Florida Ron DeSantis anunciará su candidatura presidencial el miércoles en un evento de Twitter Spaces con Elon Musk, dijeron dos fuentes enteradas del plan.

DeSantis, considerado el principal rival de Donald Trump para la candidatura presidencial republicana, revelará sus planes en una conversación de audio con el propietario de Twitter, dijeron las fuentes que hablaron The Associated Press a condición de anonimato por no estar autorizadas para hablar públicamente del tema.

Musk, hablando el martes en un evento del Wall Street Journal en Londres, pareció confirmar la noticia, diciendo que DeSantis hará “un anuncio importante” en Twitter al día siguiente. “Será la primera vez que ocurre algo así en las redes sociales”, manifestó.

Añadió que de momento no está declarando su apoyo a ningún candidato en particular.

El momento exacto en que DeSantis anunciaría una campaña ha estado sumido en el misterio, y sus allegados le han filtrado a la prensa distintos planes. Algunos allegados sospechan que el gobernador mismo ha estado dando informes contradictorios a propósito de descubrir fuentes no autorizadas. Otros creen que modificó sus planes originales una vez que salieron publicados por la prensa.

Si bien es común que una campaña haga anuncios por videos colocados en redes sociales, es menos común — quizás sin precedente — hacerlo en vivo en un foro transmitido por una red social.

“Si es verdad, es algo grande”, tuiteó la esposa de DeSantis, Casey, ofreciendo una liga a un artículo de Fox News sobre el tema, y añadiendo una cara sonriente.

Horas antes, el gobernador se reunió con jefes de agencias estatales en Tallahassee y no dio indicio alguno de sus planes electorales. Tenía después una ceremonia de firma de una ley, pero se le prohibió a la prensa cubrir el evento.

Con esta decisión, DeSantis nuevamente parece imitar el estilo de Trump. Twitter solía ser el principal megáfono de Trump, uno que usaba para dominar a sus rivales en las primarias de 2016 y permanecer en los titulares de las noticias durante años. Pero Trump fue expulsado de Twitter tras el asalto el Capitolio el 6 de enero de 2021. Twitter recientemente le permitió regresar, pero Trump no ha tuiteado.

___

La corresponsal Jill Colvin en Nueva York contribuyó con esta nota.