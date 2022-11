Nostalgia por Maradona invade primer Mundial tras su muerte

Click to copy

DOHA (AP) — Alrededor de una estatua tamaño real de Diego Maradona con el uniforme de la selección de Argentina y la Copa del Mundo entre sus manos, el fútbol mundial le rindió homenaje el viernes en Doha al cumplirse dos años de su muerte.

“Lo que ha hecho este señor para hacer enamorar a mucha gente de este deporte muy pocos como él, quizás nadie hizo lo que él”, destacó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, uno de los invitados estelares del homenaje organizado por la CONMEBOL en la capital qatarí.

En torno a la estatua que conmemora el título mundial de 1986, también estaban presentes ex compañeros del seleccionado, rivales el búlgaro Hristo Stoichkov y dirigentes. No hubo familiares del excapitán.

“Ha sido un gran líder en Argentina, en Sudamérica y en el mundo entero. Hay que seguir celebrándolo. Hubiéramos querido estar aquí con Diego en este Mundial, pero está en nuestros corazones. Viva Diego”, arengó el máximo dirigente del fútbol mundial, quien además anunció que se establecerá un día fijo en todos los mundiales para recordar al astro.

Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 durante una internación domiciliaria tras una cirugía en la que se le extrajo un edema craneal. La justicia investiga si hubo negligencia de los médicos que lo atendieron.

En la primera Copa del Mundo tras su deceso, una mezcla de nostalgia, emoción y agradecimiento envolvió a fanáticos y personalidades del juego, a los que llamativamente les costó hablar de él en pasado.

El astro Lionel Messi, actual capitán de la Albiceleste, no estuvo en el homenaje, pero en una reciente entrevista con FIFA admitió que este Mundial “es raro, es diferente que no esté presente, no verlo en las tribunas, ver a la gente enloquecer cuando aparece él, lo que transmite, lo que hacía sentir al resto”.

“El ama a la selección y siempre estuvo y siempre va a estar desde algún lado”, afirmó Messi, quien buscará en este — su quinto Mundial — levantar el mismo trofeo dorado que volvió a Maradona una de las máximas leyendas del fútbol mundial.

Infantino, por su parte, recordó que como italiano y fanático del Inter, Maradona lo hizo llorar “muchas veces”, por los títulos de liga que el astro le arrebató al club milanés con el Napoli. También eliminó a la Azzurra en las semifinales del Mundial 1990. “Pero lo queremos, lo amamos, estamos muy enamorados de él”.

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, declaró que “no tengo dudas de que uno de los grandes contribuyentes a lo que el mundial es hoy fue Diego Armando Maradona”.

Para el organizador del homenaje, “hoy es un día en el cual volvemos a recordarlo porque él ya es inmortal y no podía faltar en este mundial. Está aquí y siempre va a estar en nuestros corazones”.

Varios ex campeones del mundo en Argentina 1978 — Maradona fue parte de la lista preliminar, aunque no superó el recorte — y de México 1986 participaron del memorial. Todos llevaban puesta una casaca blanca con la leyenda capitán y la imagen de Maradona besando la Copa del Mundo.

El exdelantero Jorge Valdano, quien compartió el ataque con el Pelusa en estadios mexicanos, recordó que Maradona llegó a aquel mundial “con un propósito, ser el mejor del mundo y exageró de principio hasta el final”.

“Como maestro de pintura hizo esbozos durante el mundial. Frente a Uruguay en octavos, Diego fue imparable. Era impensado que pudiera jugar mejor. Fue un esbozo para su obra definitiva y como todo predestinado eligió el rival justo, ante Inglaterra completó su obra más maravillosa”, recordó el actual columnista de varios medios deportivos. “Desde ese día se hizo prócer, se hizo leyenda, se hizo símbolo. No ha hecho más que elevar a la selección argentina y al fútbol mundial”.

Al final del homenaje, los parlantes reprodujeron el relato del periodista uruguayo Víctor Hugo Morales el legendario segundo gol de Maradona a los ingleses, elegido por FIFA el mejor de la historia del certamen.

Los invitados quedaron en silencio durante varios segundos, algunos visiblemente emocionados, hasta que un fanático presente en el lugar gritó “viva Diego” y todos aplaudieron.