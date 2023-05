Heat mantiene la ventaja en las finales del Este, pero Celtics podrían hacer historia

Click to copy

MIAMI (AP) — Tal vez Kevin Garnett estaba en lo cierto. Quizá, como gritó para celebrar el campeonato de Boston en el 2008, todo realmente es posible.

Incluso lo imposible.

Los Celtics están cerca de hacer historia y con eso ingresarían a un selecto club.

De los 150 equipos que han llegado a estar abajo 3-0 en una serie de siete encuentros, sólo 14 —el 9,3%— encontraron la forma de extender hasta un juego 6. Ninguno ha ganado la serie y la mayoría estaban eliminados en este punto.

Pero no ha sido así con los Celtics. Recortaron el déficit en las finales de la Conferencia Este ante el Heat Miami a 3-2 y aunque están abajo en la serie mantienen el momento de cara al juego 6 el sábado en Miami.

“Obviamente no imaginábamos estar en esta posición, abajo 3-0, pero cuando pega la adversidad puedes ver de qué está hecho el equipo”, admitió el alero de los Celtics Jaylen Brown. “Quiero decir, no podría ser peor que estar abajo 3-0, pero no nos fuimos en direcciones contrarias, nos mantuvimos juntos”.

Sólo tres equipos han empatado la serie 3-3 tras estar abajo 3-0; los Celtics podrían convertirse en el cuarto equipo con una victoria el sábado. Ningún equipo ha escapado del agujero del 3-0, pero la victoria en el juego 6 le daría la oportunidad a Boston de hacer historia en el juego 7 —el lunes en casa.

“Uno de nuestros asistentes lo puso en perspectiva: La temporada es de nueve meses y nosotros tuvimos sólo una mala semana”, comentó el entrenador de los Celtics Joe Mazzulla.

Mientras los Nuggets de Denver esperan a su rival. Si Boston gana la serie, los Nuggets visitarán a los Celtics para el juego 1 de las Finales de la NBA. Si Miami gana el Este, el Heat viajará a Denver para el primer duelo. De cualquier manera, la serie por el campeonato inicia el primero de junio, en algún lugar.

El Heat llegó a tener nueve puntos de ventaja en el tercer periodo del juego 4 y estaban en posición de ganar con una barrida. Pero en dos minutos y medio dejaron ir la ventaja y los Celtics no han vuelto a estar en desventaja.

“Los dos últimos duelos no son lo que somos realmente. Fue así”, reconoció el alero del Heat Jimmy Butler. “Dejamos de jugar a la defensiva a la mitad por que no encestamos los tiros que queríamos atinar. Pero eso se arregla fácilmente”.

Al menos su confianza no se ha debilitado.