Los jugadores claves de la final Argentina-Francia

DOHA (AP) — Lionel Messi en versión “maradoniana”; la fortaleza mental de su arquero Emiliano Martínez; la guapeza del defensor Cristian Romero; y la frescura de los jóvenes talentos Enzo Fernández y Julián Álvarez son las cinco piezas vitales del engranaje de Argentina de cara a la final del Mundial ante Francia. Les Bleus cuentan con Kylian Mbappé, decidido a emular un récord de Pelé; el reinventado volante Antoine Griezmman, la seguridad de Hugo Lloris, el sobrio central Raphael Varane y el temple del juvenil Aurélien Tchouaméni como eje en el mediocampo.

A continuación, un detalle de cada uno de ellos.

MESSI, EL MENTOR

Imposible imaginarse este desenlace sin el extraordinario nivel del capitán argentino. Desequilibrante en el mano a mano a pesar de sus 35 años, Messi es uno de los máximos goleadores del certamen con cinco goles — misma cifra que su contrincante francés Kylian Mbappé — y dio tres asistencias.

Su nivel en el torneo de Qatar recuerda mucho a la inspirada versión de Diego Maradona en el Mundial 1986, el segundo y último que ganó Argentina. Pero no sólo por la habilidad con la zurda, sino también por temperamento. Un Messi altanero confrontó al árbitro, a rivales y al veterano técnico Louis van Gaal en la victoria ante Holanda en los cuartos de final.

“A veces jugamos mejor, a veces peor, pero no es fácil salir a la cancha pensando que tienes que ganar sino te vas. Y a nosotros nos pasó desde el segundo partido”, resaltó el capitán.

En su última función en un Mundial, tal como él mismo confirmó, Messi irá por el gran trofeo que le falta.

“Son muchos años para el siguiente y no creo que se dé. Y terminar de esta manera es lo máximo”, admitió.

MARTÍNEZ, CABEZA FRÍA

El arquero de 30 años fue el pilar de la victoria de Argentina por 4-3 ante Holanda en la tanda de penales, otra vez apelando a recursos poco convencionales para detener dos de los tiros, tal como lo había hecho el año pasado ante Colombia en la semifinal de la Copa América que terminó conquistando.

“Dibu”, que se adueñó del arco de la selección hace un año, tuvo otras atajadas decisivas como en el último minuto de la victoria 2-1 ante Australia en octavos.

“Si no la ganamos no vale nada”, confió al diario deportivo Olé de Argentina en la previa de la final. “Desde que empecé a jugar (en la selección) cada vez estamos mejor. No somos el equipo de la Copa América, no somos el equipo de la Finalissima, creo que estamos un paso por arriba”.

ROMERO, CLASE Y FIEREZA

Romero reúne las virtudes de los mejores centrales del mundo. Agresivo en el uno contra uno y clase para salir jugando desde su campo.

El defensor del Tottenham inglés no tuvo un buen comienzo en el Mundial. Sintió la inactividad por una lesión y quedó retratado en los goles de Arabia Saudí en el estreno. Perdió el puesto para el segundo partido con México, pero regresó ante Polonia para neutralizar al goleador Robert Lewandowski y no salió más.

Ahora tendrá la difícil tarea de controlar por su sector a Mbappé, en sociedad con el lateral Nahuel Molina.

ENZO, MARISCAL DEL MEDIO

Tras el traspié del debut, fue el remedio que encontró el técnico Lionel Scaloni para suplir al habitual titular Leandro Paredes, que llegó con problemas físicos a la Copa del Mundo.

De 21 años, Fernández juega como un veterano en el centro del mediocampo, aunque no se lo puede encasillar. Versátil, puede asumir el rol de organizador o jugar más adelantado. Tiene la virtud para el engaño, remate de media distancia y gol (anotó uno contra México).

Es probable que en la final se le encomiende la misión de controlar al también versátil Antoine Griezmann.

ÁLVAREZ, GOLEADOR LETAL

Con 22 años se ganó en el Mundial la titularidad como centro-delantero, desplazando al más experimentado Lautaro Martínez, quien era dueño indiscutido del puesto desde el inicio del ciclo de Lionel Scaloni en Argentina.

La “Araña”, transferido al Manchester City hace apenas seis meses, anotó cuatro goles en el Mundial, dos de ellos en la semifinal ante Croacia.

Se entiende de maravillas con Messi y es notable su despliegue físico para presionar a la defensa rival.

KYLIAN, SEGUNDO TÍTULO

A dos días de cumplir 24 años, Mbappé podría conquistar su segunda Copa del Mundo y convertirse en el primer futbolista desde Pelé que lo consigue a esa edad tan precoz.

No ha marcado en sus últimos dos partidos en el Mundial, pasando algo inadvertido ante Inglaterra en los cuartos de final y atado por la marca de Achraf Hakimi en la victoria ante Marruecos en las semifinales. Tendrá toda la motivación de repetir su actuación en la final de hace cuatro años — su gol a los 65 minutos selló el triunfo 4-2 ante Croacia.

Un detalle. Mbappé nunca ha salido derrotado ante un equipo con Messi en la cancha. Ello incluye la victoria 4-3 en el duelo de los octavos de final de Rusia 2018 y dos más — goleada 4-1 y empate 1-1 — en un cruce del Paris Saint-Germain frente al Barcelona de Messi en la Liga de Campeones. Mbappé ha anotado seis goles en esos tres partidos.

ANTOINE, EL NUEVO VOLANTE

Griezmann ha sido la revelación de Francia en este Mundial, transformándose en un volante todo terreno.

El cambio de perfil fue forzado cuando el seleccionador Didier Deschamps debió improvisar tras perder a Paul Pogba y N’golo Kanté, los centrocampistas que fueron los pulmones de los campeones de 2018. Griezmann hace de todo, desde generar ocasiones de gol hasta ensuciar el juego del rival en tareas defensivas.

Se anticipa un duelo directo con Messi, con quien coincidió un tiempo en el Barcelona.

“Tengo más gente por delante de mí y estoy más en la creación. Haré lo que necesite el equipo y lo que haga falta para ganar”, dijo tras la victoria ante Marruecos en la semifinal.

HUGO EN EL ARCO

El portero de 35 años tiene al alcance en el primer capitán de dos selecciones campeones del mundo.

Un líder callado, acaba de establecer el récord de más presencias con la selección.

EL IMPERIAL VARANE

En su tercer Mundial, el central de 29 años es la pieza inamovible en la retaguardia de Francia, sector que ha sido golpeado por lesiones.

Cuatro veces campeón de Europa con el Real Madrid, Varane ha recuperado su mejor versión tras sufrir una lesión en octubre con el Manchester United.

TCHOUAMÉNI POR POGBA

Tchouaméni no acusó el peso de la responsabilidad cuando le tocó cubrir el hueco dejado por Pogba.

Hizo recordar la pegada de Pogba con el gol que anotó ante Inglaterra. Dando sus primeros pasos con el Real Madrid esta temporada, después de hacer caso omiso a los cantos de sirena de Mbappé para irse al PSG, el chico de 22 años tendrá su mayor prueba ante Argentina.