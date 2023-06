Click to copy

Pese a protestas generalizadas, Reddit dice que no dará marcha atrás en tarifas a terceros

WASHINGTON (AP) — Si usted ha entrado en Reddit para navegar por sus foros favoritos esta semana, es posible que se haya encontrado con mensajes “privados” o “restringidos”. Esto se debe a que miles de subreddits decidieron cerrar en protesta por el plan de la empresa de empezar a cobrarle a ciertos desarrolladores externos por tener acceso a los datos del sitio.

Sin embargo, el director ejecutivo de Reddit, Steve Huffman, dijo a The Associated Press que no va a dar marcha atrás.

“La protesta y la disidencia son importantes”, declaró Huffman. “El problema con este caso es que no va a cambiar nada, porque ya tomamos una decisión comercial que no estamos negociando”.

Los organizadores de la protesta afirman que la nueva política de Reddit amenaza con acabar con formas clave de personalizar históricamente la plataforma mediante una API, o interfaz de programación de aplicaciones, que permite a los programas informáticos comunicarse entre sí. Los desarrolladores de terceras partes se basan en los datos de las API para crear sus aplicaciones, que ofrecen acceso a funciones que no están disponibles en la aplicación oficial de Reddit, en particular para la moderación de contenidos y las mejoras de accesibilidad.

Reddit alega que apoyar a estos desarrolladores externos es demasiado costoso y que la nueva política es necesaria para convertir a su plataforma en un negocio autosuficiente.

Reddit tiene más de 100.000 subreddits activos y casi 9.000 de ellos se cerraron esta semana. Aunque algunos regresaron a su configuración pública después de 48 horas, otros dicen que planean permanecer en privado hasta que Reddit cumpla con sus demandas, que incluyen la reducción de los cargos a los desarrolladores externos, que entrará en vigencia el 1 de julio, para que varias aplicaciones populares no se vean forzadas a cerrar.

Hasta el viernes, más de 4.000 subreddits seguían participando en el apagón informático, incluidas comunidades con decenas de millones de suscriptores como r/music y r/videos, según un rastreador y una transmisión en vivo del boicot transmitida en Twitch.

Reddit señala que la gran mayoría de las comunidades subreddit todavía están activas. Y aunque Huffman sostiene que respeta los derechos de protesta de los usuarios, también dice que los subreddits que actualmente participan en el apagón “no van a permanecer desconectados indefinidamente”, incluso si eso significa encontrar nuevos moderadores.

La respuesta de la compañía al apagón ha provocado más indignación entre los organizadores de la protesta, quienes acusan a Reddit de tratar de eliminar a los moderadores —o “mods”— de los subreddits que se sumaron a la protesta esta semana.

Los “mods” de Subreddit son voluntarios que a menudo usan herramientas fuera de la aplicación oficial para mantener sus foros libres de spam y contenido promotor del odio, por ejemplo, y muchos de ellos están furiosos con las nuevas tarifas de Reddit.

“Mucho de lo que está pasando aquí es... (que Reddit) quema la buena voluntad de los usuarios. Y eso es mucho más costoso que tratar de colaborar”, opinó Omar, un moderador de un subreddit que participó en el apagón de esta semana y que pidió no ser identificado con su nombre completo debido a problemas de seguridad que surgieron mientras moderaba su subreddit.

Reddit niega que esté eliminando moderadores por sumarse a la protesta y afirma que simplemente está haciendo cumplir su código de conducta.